Einige DAX-Aktien haben im laufenden Monat mit hohen Renditen für Aufsehen gesorgt. Sind solche Bewegungen typischerweise der Beginn eines längeren Trends? Oder ist es andersherum sinnvoll, systematisch auf kürzlich abverkaufte Aktien zu setzen?



Mit entsprechenden Tests geht das TSI Wochenupdate in der aktuellen Ausgabe dieser Frage nach. Nach der Zalando-Aufnahme am letzten Freitag ist das TSI-Depot nun zu 77 Prozent investiert. Im TV-Depot ging es deutlich weiter aufwärts. Dennoch wird hier ein Wechsel vorgenommen: Ein gestern stark unter Druck gekommener Nasdaq-Titel mit sehr hoher Trendstärke wird aufgenommen. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten.