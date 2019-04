Die Oster-Rally ist seit gestern Geschichte. Es stellte sich also die Frage: Wie würde es beim DAX nun weitergehen? Die Antwort: sehr, sehr ruhig. Der deutsche Leitindex bewegte sich heute in einer sehr engen Handelsrange. Am heutigen Tag ist das allerdings vielleicht auch ein gutes Zeichen, immerhin waren die heute präsentierten Quartalszahlen eher durchwachsen. In die Berichtssaison kommt spätestens nächste Woche wieder Fahrt: Zahlreiche DAX-Unternehmen werden sich in die Bücher schauen lassen. Der Ausblick auf die kommende Woche mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.