CHICAGO und TOKIO, April 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Relo Group, Inc. ("Relo Group?) und BGRS ("BGRS? oder das "Unternehmen? gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, unter der eine Tochtergesellschaft der Relo Group das Unternehmen BGRS, ein führendes globales Talent-Mobilitätsmanagement-Unternehmen, von Brookfield Business Partners übernehmen wird.



Führend in der globalen Mobilitätsbranche mit innovativem Outsourcing und vollständig integrierten Lösungen, bietet BGRS ein komplettes Spektrum von Talent-Mobilitäts- und Beratungsdienstleistungen für Global-Fortune-500-Unternehmen an. Unterstützt von einem Team von mehr als 1.300 Mitarbeitern weltweit, verwaltet BGRS jährlich über 60.000 Mitarbeiter-Umzüge mit Standorten in ganz Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika und der EMEA-Region. Der Chief Executive Officer von BGRS, Traci Morris, und das Managementteam werden ihre Positionen behalten und mit der Relo Group arbeiten, um das Unternehmen in die nächste Phase zu führen.

"BGRS hat sich zu einem Talent-Mobilitätsmanagement-Unternehmen der Weltklasse entwickelt, indem wir stets die Interessen unserer Kunden an die erste Stelle setzen, beständig innovieren und nach neuen Gelegenheiten suchen, Wert für alle Stakeholder zu schaffen und nachhaltige Betriebspraktiken zu implementieren. Wir sind begeistert, Teil des Unternehmensportfolios der Relo Group zu werden, um BGRS weiter aufzubauen", sagte Morris.

Die Relo Group, die in Tokio, Japan, ansässig ist, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in erstklassigen Umzugsdienstleistungen, um die globale Expansion japanischer Unternehmen zu unterstützen. Die Relo Group bietet außerdem ein umfassendes Programm an Nebenleistungen, die von der Wohnungssuche bis zu Freizeit und Lifestyle-Verbesserung reichen. BGRS ist die vierte Investition der Relo Group in Nordamerika und wird ihr globales Netzwerk und die Dienstleistungsangebote erweitern.

"BGRS repräsentiert eine bedeutende Expansion der globalen Mobilitätsmanagement-Kapazitäten der Relo Group sowie einen wichtigen strategischen Schritt zur Erreichung unserer Vision, ein Umzugsunternehmen der Weltklasse zu werden", merkte Yasuji Shimizu, Director, Global Business Development, an. "Unsere beiden Unternehmen sind bereits Partner. Diese ergänzende Transaktion, um unsere Kapazitäten zu vereinen, erhöht unsere globale Präsenz und Fähigkeit, unseren Kunden auf der ganzen Welt führende Umzugskapazitäten zu bieten.? Die Beraterunternehmen

CIBC

Capital Markets und BFIN Securities LP fungieren als Finanzberater für Brookfield Business Partners und Robert W. Baird & Co. fungiert als als Finanzberater für die Relo Group.

Über BGRS

BGRS entwickelt und implementiert umfassende Talent-Mobilitätsl?sungen für Unternehmens- und Regierungskunden weltweit. Durch die Kombination von Branchenerfahrung und beispiellosen Einsichten in die Zukunft der Talentmobilität erm?glichen wir es unseren Kunden, Mobilitätsprogramme zu entwickeln, durch die sie Spitzenpersonal gewinnen, behalten und entwickeln können. Mit mehr als 1.300 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten vereinen wir globale Perspektive mit örtlicher Marktstärke.

Über die Relo Group

Die Relo Group ist ein Lösungsanbieter für Mietunterkünfte für Unternehmen, Lohnnebenleistungen und eine breite Palette von Outsourcing-Dienstleistungen, die Kundenunternehmen und ihre Mitarbeiter unterstützen. Die Mission der Relo Group ist es, die globale Expansion von Unternehmen zu unterstützen, indem sie ihren Nicht-Kernbetrieb unterstützt und es den Kundenunternehmen möglich macht, ihr vollen Potenzial zu entwickeln.

BGRS



John Arcario

SVP, Global Strategy | CMO | Talent Solutions

Tel.: +1 475 323 7004

E-Mail: john.arcario@bgrs.com (mailto:john.arcario@bgrs.com)



Relo Group, Inc.



Ayumu Kuniya

General Manager,

Corporate Planning Department

Tel.: +81-3-5312-8704

E-Mail: a.kuniya@relo.jp (mailto:a.kuniya@relo.jp)