Die wichtigen US-Indizes verlieren am Freitagmorgen leicht. Enttäuschende Firmenbilanzen übertrumpfen das überraschend große Wirtschaftswachstum.

Gemischt ausgefallene Firmenbilanzen haben die Stimmung an den US-Börsen zum Wochenschluss belastet. Exxon hatte schwache Zahlen vorgelegt, Intel und American Airlines kappten ihre Prognosen. Für freundliche Gesichter sorgten indes unerwartet starke US-Daten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März auf das Gesamtjahr hochgerechnet um 3,2 statt wie erwartet um zwei Prozent. Volkswirte sprachen von einer "Riesenüberraschung". Vor allem Investitionen des Staates trieben die Konjunktur an, während der private Konsum nicht mehr so stark ...

