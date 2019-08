Auch die überraschend starke Unternehmensstimmung in der Eurozone konnte die Wiener Börse am Donnerstag nicht in die Gewinnzone ziehen. Anleger halten sich zurück. Die Berichtssaison setzt mit Geschäftsberichten von SBO und EVN zum Endspurt an.Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.927,39 Punkten errechnet, das ist ein Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...