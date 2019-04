WASHINGTON (Dow Jones)--Der leitende Wirtschaftsberater des US-Präsidenten hat angesichts eines unerwartet starken Wirtschaftswachstums im ersten Quartal die Wirtschaftspolitik Donald Trumps gelobt. "Trumps Politik baut die Wirtschaft wieder auf", sagte Larry Kudlow, der Chef des National Economic Council. Das Wachstum schwäche sich nicht ab, sondern gewinne an Fahrt, und die Inflation falle und falle, was zu einer Zinssenkung der Fed in den nächsten Monaten führen könne.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA ist im ersten Quartal 2019 mit einer annualisierten Quartalsrate von 3,2 (viertes Quartal 2018: 2,2) Prozent gewachsen. Volkswirte hatten 2,5 Prozent Wachstum prognostiziert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/DJN/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2019 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.