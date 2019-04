Der börsennotierte Assetmanager Lloyd Funds hat vor, die Hamburger Boutique SPSW Capital zu übernehmen. Im Zuge dessen soll sich auch die Firmierung ändern.Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Unternehmen zusammengehen und miteinander verschmelzen. Dadurch können Synergien und Expertisen gebündelt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Im Falle der Lloyd Fonds AG kann Ähnliches berichtet werden: Der unabhängige Vermögensverwalter und aktive Assetmanager ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der deutschen Börse in Frankfurt gelistet. In naher Zukunft soll es eine nicht unbedeutende Erweiterung geben, um das Unternehmen als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

