Tamir Pardo war als Chef von Israels Geheimdienst Mossad ein globaler Top-Spion. Heute berät er Staaten und Unternehmen bei der Abwehr von Cyberattacken. Ein Gespräch über Hacker, Hintertüren und digitale Hygiene.

WirtschaftsWoche: Herr Pardo, Sie waren Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad. Seit drei Jahren arbeiten Sie als ziviler Berater für Cybersicherheit. Können sich Staaten und Unternehmen heute überhaupt noch wirksam gegen Cyberattacken schützen?Tamir Pardo: Wenn ein Angreifer genug Aufwand treibt und genug investiert, kann er so ziemlich jedes Ziel erreichen. Aber man kann die Hürden höher hängen - egal, ob als Staat oder als Unternehmen. Je besser man die Systeme absichert, je mehr Schutz man sich leistet, desto aufwendiger wird es für den Angreifer. Bis sich eine Attacke irgendwann nicht mehr lohnt. Eines aber ist mir seit meiner Geheimdienstzeit klar: Ohne konsequente digitale Hygiene hast du schon verloren.

Digitale Hygiene?Ich meine damit, dass Unternehmen unbedingt einen genauen Überblick brauchen, welche IT sie einsetzen. Sie müssen das Technikchaos abbauen, das es in vielen Firmen oder Behörden gibt. Und sie müssen sorgfältigst prüfen, ob ihre Hard- oder Software Schwächen hat - und dann jede entdeckte Lücke schließen.

In Deutschland soll sich eine Vielzahl ziviler und militärischer Behörden - von Ministerien über Bundesämter bis zu Geheimdiensten - um das Thema Cybersicherheit kümmern. Wie kommt man aus diesem Kompetenzdurcheinander raus?Entscheidend ist, dass erst einmal die Regierung eine schlüssige nationale Cyberabwehrstrategie verfolgt. Dann kann es auch sinnvoll sein, zivile und militärische Verantwortlichkeiten zu trennen. Vorausgesetzt, der Austausch von Know-how funktioniert.

Die Bundeswehr baut gerade eine Art Cyberreserve auf. Sie will zusätzliche IT-Spezialisten aus der Wirtschaft gewinnen, um sich besser gegen digitale Angriffe zu schützen.So etwas ist eine sehr gute Idee. Das ist genau das, was ich mit dem Austausch zwischen Behörden und Wirtschaft meine. Keine Seite ist in der Lage, allein für Sicherheit im Netz zu sorgen. Innovative Ideen lassen sich nur gemeinsam schnell umsetzen. Diesen Gedanken habe ich bereits als Mossad-Chef verfolgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...