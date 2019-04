Wochenausblick: DAX setzt Erholung fort. Alphabet, Apple und viele weitere Berichte erwartet.

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Gute Unternehmenszahlen und anhaltend niedrige Zinsen stützten in der abgelaufenen Woche die Aktienmärkte. Die Aufwärtsdynamik ließ dabei zwar spürbar nach. Dennoch setzte sich der DAX im Wochenverlauf oberhalb von 12.300 Punkten und der S&P-500 auf dem Allzeithoch fest. Relative Stärke bewiesen Sektorindizes wie der Stoxx Europe Media, Stoxx Europe Healthcare und der Solactive BRIC E-Commerce. In der kommenden Woche geht der Datenregen weiter. Zudem könnte in Kürze ein Termin für ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping fixiert und ein Handelsabkommen besiegelt werden.

Am Anleihemarkt waren die Renditen im Wochenverlauf wieder unter Druck. So sank die Rendite langfristiger Bundesanleihen bis Wochenschluss auf Minus 0,02 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich in der zweiten Wochenhälfte deutlich erholt. Gold stieg dabei zurück über 1.285 USD pro Feinunze. Am Ölmarkt stiegen die Notierungen in der ersten Woche deutlich an. Brachen jedoch zum Wochenschluss wieder ein. So schloss der Preis für ein Barrel WTI bei 62,50 USD pro Barrel. Der Euro/USD-Wechselkurs stürzte zweitweise auf 1,112 USD ab

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche waren erneut defensive Titel begehrt. So zeigten die Aktien von Fresenius, Fresenius Medical Care und Merck überdurchschnittliche Gewinne während Autowerte wie BMW, Daimler und VW sowie die Aktien von Deutsche Bank und ThyssenKrupp deutlich verloren. Highlights der Woche waren das Ergebnis der Deutschen Bank und das vorläufige Ende der Fusionsgespräche mit der Commerzbank sowie die Prognoseanhebung bei SAP. In der zweiten Reihe sorgten starke Zahlen von Delivery Hero für ein zweistelliges Plus. Südzucker profitierte außerordentlich von positiven Analystenkommentaren. Erneut schwach entwickelten sich hingegen Autozulieferer wie Leoni, Norma und Schaeffler. In den USA standen unter anderem Anadarko, Ford und Twitter im Fokus. Dabei profitierte Anadarko vom Bieterwettstreit und Ford von guten Zahlen.

Kommende Woche meldet aus Deutschland unter anderem Adidas, Aixtron, BASF, Beiersdorf, Covestro, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa, Fresenius, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Knorr Bremse, Krones, MTU Aero Engines, RIB Software, Siemens Healthineers, Symrise und VW Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht Airbus, Banco Santander, BP, Philips und Repsol und aus den USA Alphabet, AMD, Amgen, Apple, General Electric, Kraft Heinz, McDonalds, Merck & Co. und Pfizer Daten zum zurückliegenden Geschäftsquartal. BASF, Deutz, Jungheinrich, Münchener Rück und RWE laden zur Hauptversammlung. Der US-Automobilverband veröffentlicht Zahlen zum Pkw-Absatz und Facebook lädt zur Entwicklerkonferenz.

Wichtige Termine

Am 1. Mai sind zahlreiche Börsen feiertagsbedingt geschlossen

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, April

China - Caixin PMI Industrie für China, April

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Mai

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für April

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, April

Europa - BIP Euro-Zone Q1, vorläufige erste Schätzung

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, April

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, April

USA - Verbrauchervertrauen, April

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, April

USA - Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. April

USA - Auftragseingang Industrie, März

USA - Arbeitsmarktbericht, April

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.440/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.840/12.000/12.200/12.300 Punkte

Zum Wochenschluss setzte sich der DAX oberhalb von 12.300 Punkten fest. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht Luft bis 12.440/12.480 Punkte. Derweil bietet die Zone zwischen 12.200 und 12.300 Punkten eine solide Unterstützung. Die Bären werden frühestens unterhalb dieser Zone die Oberhand gewinnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 25.02.2019 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2014 - 26.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX4UF9 1,87 8.900 12.600 19.09.2019 DAX HX8XDS 3,57 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2019; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: DAX setzt Erholung fort. Alphabet, Apple und viele weitere Berichte erwartet. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).