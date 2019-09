Nachdem die DAX-Erholungsrallye in den vergangenen Tagen nur langsam Fortschritte gemacht hatte, legen die Notierungen am Mittwoch deutlich zu. Offenbar setzen Investoren auf eine weitere geldpolitische Lockerung vonseiten der EZB. Außerdem sorgt die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA weiterhin für Erleichterung am Markt.

Die Lage an der Frankfurter Börse: