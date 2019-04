Kurze Info für alle, die unserem jüngsten Wirecard-Trade gefolgt sind. Am Donnerstag Abend sind wir mit der WKN HX8T2Z "long" gegangen. Jetzt nehmen Sie bitte die Gewinne mit. 20 Prozent in 24 Stunden können sich doch sehen lassen. Die Erklärung gibt's im Exklusivbereich. Dort erhalten Sie in der kommenden Woche als erstes unsere Trades. Damit waren wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...