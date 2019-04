Der Kupferkonzern Aurubis hat nach einem schwächer als erwarteten zweiten Geschäftsquartal die Jahresprognose gesenkt.Nach vorläufigen Zahlen brach das operative Ergebnis vor Steuern in den drei Monaten per Ende März auf 63 Millionen Euro ein, von 107 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sei ein einmaliger Ertrag von 20 Millionen Euro aus dem von der EU untersagten Verkauf der Walzproduktsparte an die Wieland-Werke AG, teilte der MDAX-Konzern mit. Im ersten Geschäftshalbjahr ...

