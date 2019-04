ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Nach einem verhaltenen Start zogen die Kurse am Nachmittag etwas deutlicher an, als sich die Wall Street von anfänglichen Verlusten erholte. In den USA setzten sich überraschend gute Daten zum Bruttoinlandsprodukt gegen einige enttäuschende Quartalsausweise bedeutender Unternehmen wie Intel und Exxon Mobil durch.

Der SMI gewann 0,3 Prozent und schloss auf dem Rekordhoch von 9.724,27 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 44,97 (zuvor: 59,59) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI von den Pharma-Schwergewichten Novartis und Roche, die um 0,8 und 0,7 Prozent zulegten. Nestle rückten um 0,3 Prozent vor.

Bei Alcon, die rund 1 Prozent abgaben, wurden Gewinne mitgenommen. Die Aktien des Augenheilkunde-Spezialisten waren seit der Abspaltung von Novartis vor zwei Wochen gut gelaufen.

Unter den Nebenwerten verloren Schindler-Aktien 1,8 Prozent, nachdem der Aufzughersteller enttäuschende Geschäftszahlen zum ersten Quartal veröffentlicht und sich eher pessimistisch zu den Ertragsaussichten im übrigen Jahr geäußert hatte. Die Auftragseingänge hätten ihre Erwartungen getroffen und das organische Wachstum sei besser ausgefallen als erwartet, kommentierte die Citigroup die Zahlen. Allerdings hätten das EBIT und die Marge die Erwartungen verfehlt. Ursächlch seien höhere Kosten, die sich nicht durch Sparmaßnahmen hätten kompensieren lassen. Schindler müsste die Preise erhöhen, meinten die Analysten, räumten aber ein, dass dies schwierig sein dürfte.

Die Prognosesenkung des US-Chipherstellers Intel drückte die Aktie von AMS um 0,3 Prozent.

April 26, 2019

