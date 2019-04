Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im ersten Quartal 2019 nach vorläufigen Angaben um 3,2% (qoq, ann.) stärker als erwartet angestiegen, berichten die Analysten der DekaBank. Gemessen an den geballt negativen Umständen sei dies erstaunlich kräftig. Allerdings sind die ohnehin schon übertrieben hohen Lagerinvestitionen nochmals angestiegen und die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen passt durchaus zu unserer grundsätzlichen Einschätzung einer Wachstumsverlangsamung in den kommenden Quartalen, so die Analysten der DekaBank. ...

