Nachdem die Aktie des Hamburger Biotechnologie-Unternehmens Evotec (WKN: 566480) noch vor gut zwei Wochen mit Kursen über 25,00 Euro ein neues Mehrjahreshoch erklimmen konnte, wurde sie inzwischen um ca. -15% ausverkauft. Das dürfte durchaus den ein oder anderen freuen, denn zuletzt haben einige Leerverkäufer Shortpositionen aufgebaut und somit massiv auf fallende Kurse gewettet.

Allerdings spricht aus rein charttechnischer Sicht inzwischen wenig dafür, dass die Freude dieser Leerverkäufer noch viel länger anhalten wird. Denn zwischen 21,00 und 22,00 Euro liegt eine massive charttechnische Unterstützung im Markt, die voraussichtlich halten wird. Um sich jedoch dagegen abzusichern, können investierte Anleger einen Stoppkurs knapp unterhalb der Marke von 20,00 Euro platzieren.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Je länger sich die Aktie nun jedoch oberhalb von 21,00 Euro halten kann, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich das eigentlich bereits aktivierte charttechnische Kaufsignal durchsetzt. Dieses Kaufsignal hat ein rechnerisches Kursziel zwischen 27,50 und 28,00 Euro. Es würde mich daher sehr überraschen, wenn die Aktie dieses Kursziel nicht in den kommenden drei bis sechs Monaten ansteuern würde.

Evotec - CEO Dr. Lanthaler hat von MorphoSys gelernt…

Zumal das Unternehmen sicherlich, neben MorphoSys, zu den besten Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland zählt. Wobei man schon klar sagen muss, dass sich CEO Lanthaler in der Vergangenheit einiges beim innerdeutschen Konkurrenten abgeschaut hat. So war es seinerzeit, nach Ende des Neuen Marktes, die Strategie von Simon Moroney, dass sich MorphoSys stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...