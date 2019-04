Mainz (ots) -



In Japan beginnt eine neue Zeitrechnung: Der 85-jährige Kaiser Akihito räumt den Chrysanthemen-Thron für seinen Sohn Naruhito. Diesem Anlass widmet das ZDF am Dienstag, 30. April 2019, um 17.40 Uhr eine "ZDF spezial"-Sendung.



Zum ersten Mal seit 200 Jahren tritt ein Tenno zurück. Für den greisen und gesundheitlich angeschlagenen Kaiser Akihito waren die Repräsentationspflichten zu anstrengend geworden. Es endet die sogenannte "Heisei"-Zeit. Heisei -"Frieden schaffen" - war Akihitos Regentschaftsmotto. Am 1. Mai 2019 werden alle offiziellen Dokumente in Japan auf "Reiwa" gestellt: Naruhitos von der Regierung erdachte Parole bedeutet so viel wie "Verordnete Harmonie".



ZDF-Autor und Japanologe Gert Anhalt blickt zurück auf die fast 30 Thronjahre Akihitos - bewegte Jahre, die das Land prüften und auch die Kaiserfamilie erschütterten.



