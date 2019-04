Der führende Global Marketplace Concierge Auctions verkauft in Kürze die Villa Angelina, eine weitläufige Villa auf einem Grundstück, das einen beeindruckenden Ausblick auf die malerisch befestigte Stadt Lucca in Italien bietet. Die Villa wurde mit hohem Kostenaufwand, äußerster Sorgfalt und großer Liebe zum Detail als Privathaus erbaut, um der Kunstsammlung des Eigentümers einen würdigen Rahmen zu verleihen. Das Ergebnis ist ein Paradebeispiel für zeitgenössisches Design. Die ursprünglich mit 28 Millionen Euro ausgewiesene Villa Angelina soll am 30. Mai ohne Vorbehalt an den höchsten Bieter verkauft werden. Das Bietverfahren wird am 28. Mai eröffnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190426005518/de/

(Photo: Business Wire)

Die Wohnfläche der Villa Angelina beträgt 2.750 Quadratmeter im Haupthaus, ergänzt durch weitere 1.180 Quadratmeter Terrassenflächen. Zu den lichtdurchfluteten Räumen zählen drei große Empfangsräume, drei Schlafräume, Catering-Küche, Büro, Kino, Schwimmbad, Fitnessraum, Sauna und Hammam, Weinkeller und zwei Aufzüge. Die 330 Quadratmeter große Tiefgarage bietet ausreichend Platz für acht Pkw. Auf dem Grundstück befinden sich zwei weitere, im modernen Stil eingerichtete Gästehäuser, sodass die drei Gebäude über insgesamt acht Doppelschlafzimmer verfügen.

Das 13 Hektar große Grundstück beeindruckt durch einen Olivenhain, einen bewirtschafteten Gemüsegarten, Obstgärten und Weinberge. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen ein Außen-Schwimmbad, ein Grillbereich und ein Helipad. Das Anwesen ist mit modernster Haustechnik wie beispielsweise AMX-Umgebungssteuerung sowie einem professionellen Kameraüberwachungs- und Alarmsystem ausgestattet.

Lucca ist eine mittelalterliche, befestigte Stadt, die aufgrund ihrer historischen Architektur und ihrer ausgezeichneten Restaurants, darunter neun mit einem Michelin-Stern, unzählige Besucher anlockt.

Charlie Smith, European Advisor von Concierge Auctions, erklärt: "Villa Angelina ist absolut einzigartig: Sie bietet idyllische Ausblicke und lokale Traditionen für Liebhaber der Toskana. Das Interieur und die Sicherheitsinfrastruktur der Villa erfüllen die höchsten Standards eines modernen Stadthauses. Seit der Einführung eines neuen, attraktiven Einkommenssteuersystems hat sich Italien zu einer zunehmend attraktiven Option für Immobilienkäufer aus Europa sowie dem Nahen und Fernen Osten entwickelt."

Einen Eindruck der Immobilie erhalten Sie hier. Die Villa kann täglich von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und nach Vereinbarung besichtigt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190426005518/de/

Contacts:

Alice Lacey

alice@relevanceinternational.com

+442038688700