Zehnter Point of Presence in Deutschland bietet den Kunden robustere Konnektivitätsmöglichkeiten

Hurricane Electric, das weltweit größte IPv6-native Internet-Backbone, meldete heute die Inbetriebnahme eines neuen Point of Presence (PoP) bei e-shelter, einem führenden Anbieter, Betreiber und Entwickler von Rechenzentren in Deutschland. Der neue PoP befindet sich in der Eschborner Landstraße 100, 60489 Frankfurt.

Datacenter Frankfurt 1 von e-shelter ist mit einer Größe von insgesamt 54.000 qm Europas größter einzelner Rechenzentrumsstandort. Als Teilfläche der insgesamt 65.000 qm von e-Shelter in Frankfurt wurde das Grundstück speziell für die Nutzung als Rechenzentrum gebaut und ausgestattet und ist flexibel, um auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Dieser PoP, der fünfte in Frankfurt und zehnte in Deutschland von Hurricane Electric, ermöglicht Unternehmen in Frankfurt eine Verbesserung der Fehlertoleranz, Lastverteilung und des Engpassmanagements für die Bereitstellung von IP-Konnektivitätsdiensten der nächsten Generation.

"Hurricane Electric freut sich, den Kunden von e-shelter in Frankfurt als Geschäfts- und Finanzzentrum Deutschlands kostengünstige Konnektivitätsoptionen anbieten zu können", sagte Mike Leber, President von Hurricane Electric. "Mit diesem neuen PoP, dem 71. in Europa und dem 185.in der Welt, demonstrieren wir bei Hurricane Electric unser weltweites Engagement zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die Benutzer an jedem Ort."

Den Kunden von e-shelter in und um Frankfurt stehen nun eine Vielzahl neuer Konnektivitätsoptionen sowie Zugriff auf das umfassende IPv4- und IPv6-Netzwerk von Hurricane Electric über 100GE- (100 Gigabit Ethernet), 10GE- (10 Gigabit Ethernet) und GigE- (1 Gigabit Ethernet) Ports zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglicht die Anlage den Kunden den Austausch von IP-Verkehr über das riesige globale Netzwerk von Hurricane Electric, das mehr als 20.000 BGP-Sessions mit mehr als 7.500 verschiedenen Netzwerken über mehr als 200 wichtige Austauschknoten und Tausende von kundenseitigen und privaten Peering-Ports bietet.

Hurricane Electric betreibt sein eigenes globales IPv4- und IPv6-Netzwerk. Gemessen an der Anzahl der verbundenen Netzwerke gilt es als größtes IPv6- und IPv4-Backbone der Welt. Innerhalb seines eigenen weltweiten Netzwerks ist Hurricane Electric mit mehr als 200 großen Austauschknoten verbunden und realisiert den direkten Datenaustausch mit mehr als 7.500 verschiedenen Netzwerken. Hurricane Electric nutzt eine robuste Glasfasertopologie und verzeichnet nicht weniger als fünf redundante 100G-Pfade, die Nordamerika durchqueren, vier getrennte 100G-Pfade zwischen den USA und Europa sowie 100G-Ringe in Europa und Asien. Hurricane verfügt zudem über einen Ring um Afrika und einen PoP in Australien. Hurricane Electric bietet IPv4- und IPv6-Transitlösungen über dieselbe Verbindung. Die verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten umfassen 100GE (100 Gigabit/Sekunde), 10GE und Gigabit-Ethernet.

Weitere Informationen über Hurricane Electric finden Sie unter http://he.net.

