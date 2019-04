The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2019



ISIN Name



CA13323C1068 CAMEO COBALT CORP.

CA29870A1030 EUROCONTR.TECHN.GR.INC.

GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143

LU0026742113 GAM MULT.-GLEINC-EUR A

LU0135056835 GAM MULT.-US VALUE EQ B

USU87569AC09 5,875 TARGA RES.P./F.18/26

XS1225112272 3 ELIS 15/22