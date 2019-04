Erst kurz vor der Schlussglocke haben sich am Freitag die Anleger an den US-Börsen ein wenig aus der Deckung getraut. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 26543,33 Punkte in das Wochenende. Auf Wochensicht trat das Börsenbarometer damit auf der Stelle, die Rally der vergangenen Monate geriet zuletzt ins Stocken.

Nach einer Gewinnwarnung von Intel einerseits und auf den ersten Blick starken Konjunkturdaten andererseits hatten sich Investoren lange Zeit zurückgehalten. Hohe Kursverluste in der Chip-Branche nach der herben Enttäuschung von Intel ließen den technologielastigen Nasdaq 100 lediglich um 0,12 Prozent auf 7826,68 Punkte zulegen.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,47 Prozent auf 2939,88 Zähler vor und verpasste einen erneuten Höchststand nur um Haaresbreite./bek/he

