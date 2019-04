Glarus, 26. April 2019

Generalversammlung 2019 der Glarner Kantonalbank

Die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank stimmt am 26. April 2019 in der Lintharena in Näfels allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Der Lagebericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverwendung werden genehmigt. Die Aktionäre können sich über eine wiederum höhere Dividende freuen. Der Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland werden 500'000 Franken aus dem Bilanzgewinn zugewiesen. Sonja Stirnimann wird als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Mit rund 1000 Teilnehmenden ist die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank wiederum sehr gut besucht. Die Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Mit einer Dividendenerhöhung von 11% auf 1.00 Franken pro Aktie bezahlt die Glarner Kantonalbank 11,5 Mio. Franken aus, was einer Gewinnausschüttungsquote von 52% entspricht. Die Publikumsaktionäre erhalten 3,7 Millionen Franken Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2019. 15,1 Mio. Franken fliessen in Form von Dividenden, Abgeltung für die Staatsgarantie und Steuern an die öffentliche Hand.

Wiederwahlen und Neuwahl in den Verwaltungsrat

Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger und fünf bisherige Verwaltungsratsmitglieder werden für die einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Sonja Stirnimann wird als Nachfolgerin für den zurücktretenden Peter Rufibach in den Verwaltungsrat gewählt. Innerhalb des Gremiums wird sie Einsitz im Prüfungsausschuss nehmen. Rolf Widmer übernimmt im Verwaltungsrat die Funktion des Vizepräsidenten.

Der Verwaltungsrat setzt sich für die neue Amtsdauer wie folgt zusammen:

Martin Leutenegger, Glarus (Präsident des Verwaltungsrats)

Rolf Widmer, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats und Vizepräsident)

Jürg Zimmermann, Glarus Nord

Rudolf Stäger, Luzern

Urs P. Gnos, Altendorf

Markus Heusler, Zumikon

Sonja Stirnimann, Rotkreuz

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als obligationenrechtliche Revisionsstelle bestätigt.

Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung

Der vom Verwaltungsrat beantragten Zuweisung an die Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland wird zugestimmt. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn 2018 werden 500'000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung zugewiesen. Das Sondervermögen steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2016 wurden verschiedene Projekte im Glarnerland realisiert, von welchen die Glarner Bevölkerung und der Kanton profitieren.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Das gewohnte traditionelle Glarner Menü sorgt für das leibliche Wohl der Aktionärinnen und Aktionäre. Durch den Abend führt der Verwandlungskünstler «Das Gögi» alias Hansruedi Hofmann. In verschiedenen Rollen verblüfft er mittels Improvisationsgeschick das Publikum und erhält von Beginn bis zum Veranstaltungsende grosse Aufmerksamkeit. Als weiteren Höhepunkt des Unterhaltungsprogramms tragen Sängerinnen und Sänger vom Jodelklub Glärnisch Musikstücke über den Kanton Glarus vor. Die Glarner Kantonalbank freut sich über diesen gelungenen Anlass.

Generalversammlung 2020

Nächstes Jahr findet die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank am 24. April 2020 statt.

