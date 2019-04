Velodyne präsentiert auf AUVSI XPONENTIAL Geschäftsszenarien für lidar-Lösungen in Forstwirtschaft, Versorgungs- und Vermessungswesen

Frank Bertini, UAV und Robotics Business Manager bei Velodyne Lidar, Inc. (Stand Nr. 1420), wird auf der AUVSI XPONENTIAL 2019, die vom 29. April bis 2. Mai im McCormick Place in Chicago stattfindet, einen exklusiven Vortrag über die Geschäftsszenarien für die 3D-lidar-Technologie in mobilen Mapping-Anwendungen halten. Bertini wird umsatzgenerierende Strategien diskutieren, die durch die Ergänzung von Drohnen, Rucksäcken und Geländefahrzeugen (ATV) mit lidar entstehen und so autonome Lösungen schaffen.

Bertinis Sitzung mit dem Titel "Neue autonome Anwendungen für 3D lidar" wird eine technische Übersicht der industriellen Anwendungen für lidar an Bord unbemannter System liefern. In der Präsentation geht es um neue Anwendungsfälle, durch die Geschäftschancen auf in der Entwicklung begriffenen Märkten entstehen darunter Waldbewirtschaftung, Gebäudemanagement und Vermessungswesen. Die Sitzung findet am Mittwoch, den 1. Mai von 14:00 bis 14:30 Uhr im XPO Hall- Solutions Theater statt.

"Velodyne Lidar unterstützt Systementwickler durch die Bereitstellung umfangreicher Computerwahrnehmungsdaten, die leistungsstarke Mapping-Systeme in einer leichten und vielseitigen Lösung ermöglichen", sagt Bertini. "Mit Velodyne-Sensoren können Unternehmen schnell und einfach äußerst präzise 3D-Modelle jeder Umgebung erstellen etwa von Wäldern, Energiekorridoren und Solarenergieparks."

Im Rahmen der Präsentation wird Bertini untersuchen, wie mit Velodynes leichten, leistungsstarken lidar-Sensoren ausgestattete Drohnen Punktwolken mit hoher Dichte für ein Blätterdach sowie für das darunterliegende Terrain erzeugen können. Er wird ferner erläutern, wie man das auf Bodenhöhe mit einer Rucksackanwendung erledigen kann. Außerdem werden in der Sitzung Fallstudien zu mobilem Mapping präsentiert, bei denen eine Stromleitung inspiziert und ein Solarenergiefeld vermessen wurde.

Am Stand von Velodyne können die Besucher der AUVSI XPONENTIAL 2019 mehr über die hochmoderne lidar-Technologie von Velodyne erfahren, mit der ein hochauflösendes Bild mit Rundumsicht zur präzisen Vermessung und Analyse der Umgebung erstellt werden kann. Die Leistung, Reichweite und kompakte Form der Velodyne-Sensoren ermöglichen es Entwicklern, vielseitige Systeme zu kreieren, die für jede Mapping-Anforderung konfiguriert werden können.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die FAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

