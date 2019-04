Ashcroft Inc. (Ashcroft) kündigte die geplante Akquisition der schweizerischen Rüeger Holdings SA (Rüeger) und der niederländischen STIKO Meetapparatenfabriek B.V. (Stiko) an, beides Hersteller von Spezialtemperatur- und -druckmessprodukten. Es wird erwartet, dass die Transaktion in den kommenden Tagen abgeschlossen wird.

Rüeger ist ein anerkannter Marktführer im Bereich von hoch technisierten Temperatur- und Druckmessprodukten und hat Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, China und Malaysia. Die hochzuverlässigen Messlösungen von Rüeger umfassen eine umfassende Bandbreite von mechanischen und elektronischen Messgeräten. Rüeger ist seit mehr als 75 Jahren ein Innovator und hat sowohl Mehrpunkt-Temperatursensoren für kritische Raffinerie- und Petrochemie-Reaktor-Anwendungen sowie proprietäre Technologie für die hochpräzise Temperaturmessung bei Temperaturen bis zu 1050 °C entwickelt.

Stiko ist ein spezialisierter Hersteller von Temperatur- und Druckmessgeräten sowie Laborkalibrationsprodukten mit Sitz im niederländischen Roden. Stiko wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet. Die Spezialprodukte des Unternehmens sind spezifisch auf sicherheitskritische Anwendungen in den Märkten Unterwasser, Öl/Gas, Schifffahrt, Pharmazie und Nahrungsmittel/Getränke zugeschnitten.

Steven A. Culmone, President und CEO von Ashcroft: "Ich freue mich, die Akquisition von Rüeger und Stiko durch Ashcroft Inc. ankündigen zu können. Wir werden die starke Leistung dieser globalen Marken und ihr beeindruckendes Portfolio hoch technisierter Produkte und Lösungen voll und ganz für unsere Geschäftszwecke nutzen. Dadurch ergibt sich eine Wertschöpfung für unsere Kunden weltweit und unsere Marktpenetration wird beschleunigt.

Der Fokus von Ashcroft auf den Schutz der Menschen, Prozesse und Gewinne unserer Kunden wird mit diesem Merger verstärkt. Dadurch wird die aggressive Umsetzung unserer weltweiten Wachstumsziele ermöglicht.

Das stellt für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Partner und Kunden eine hervorragende Möglichkeit dar. Unser wichtigster Aktivposten waren stets unsere Mitarbeiter. Durch diese Akquisition werden wir die Qualität dieses Aktivpostens weiter verstärken."

Bernard Rüeger, Vorstandsvorsitzender von Rüeger Holdings SA, erklärte: "Wir sind zuversichtlich, dass die Marke Rüeger innerhalb von Ashcroft dank neuer Marktsynergien und der komplementären Natur unserer Produkte weiterhin weltweit wachsen wird."

ÜBER ASHCROFT

Ashcroft wurde vor mehr als 165 Jahren mit dem Ziel gegründet, unsere Kunden mit einer Marke zu schützen, die aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Druck- und Temperaturmessung anerkannt wird. Ashcroft ist in den USA, in Mexiko, Brasilien, Deutschland, China und Singapur tätig und unterstützt Kunden zusammen mit mehr als 235 Channel-Partnern in 55 Ländern weltweit. Ashcroft hat seinen Hauptsitz in Stratford, Connecticut, USA. Eine Tochtergesellschaft ist in Tokio angesiedelt.

http://ashcroft.com

ÜBER RÜEGER UND STIKO

https://rueger.com https://stiko.com

