Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (TOKYO: 6305) ("HCM") freut sich, seine Vision für den autonomen Bergbau bekannt zu geben ein offenes, interoperables Ökosystem von Partnern, die ihre Systeme neben der bestehenden Mineninfrastruktur integrieren.

Durch Unterstützung der ISO-Normen und der Förderung neuer Marktteilnehmer in der Bergbauindustrie leistet HCM Pionierarbeit für diesen offenen und interoperablen Ansatz zur Autonomie unter den weltweit führenden Bergbautechnologieunternehmen. Mit dieser Ankündigung erklärt HCM öffentlich seine Unterstützung für eine standardbasierte Autonomie und bietet seine interoperable Technologie an, um Bergbau-Kunden bei der Integration neuer Anbieter in ihre bestehende Infrastruktur zu unterstützen. Die Unterstützung von HCM für eine offene, interoperable Autonomie basiert auf der Philosophie der partnerorientierten Solution Linkage-Plattform.

"Offene Innovation ist die führende technologische Philosophie für Solution Linkage", sagt Vice President und Executive Officer, Chief Technology Officer Hideshi Fukumoto. "Basierend auf dieser Philosophie gibt HCM sein Engagement zur Förderung der Kundenbefähigung zum autonomen Abbau durch ein offenes, interoperables Ökosystem von Partnerlösungen bekannt.

"Wir glauben, dass dieser offene Ansatz den Kunden die größte Flexibilität und Kontrolle bei der Integration neuer autonomer Lösungen in ihre bestehenden Abläufe bietet und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken und Kosten alternativer Ansätze reduziert."

Die HCM Group entwickelt diesen offenen Autonomieansatz im Rahmen der Solution Linkage-Initiative, einer Plattform, die bereits den Kunden von HCM in der Bauindustrie zur Verfügung steht und nun mit Unterstützung der HCM-Tochter Wenco International Mining Systems (Wenco) den Bergbaukunden zugänglich gemacht wird. Solution Linkage ist eine standardbasierte Plattform, die auf drei Prinzipien basiert:

Open Innovation (Offene Innovation), Interoperability (Interoperabilität) und Partner Ecosystem (Partnerökosystem).

Open Innovation bedeutet in diesem Zusammenhang die Unterstützung offener Standards durch die HCM Group, um die Entwicklung von Multi-Vendor-Lösungen zu ermöglichen, die Kosten senken und den Wert für die Kunden erhöhen. Durch die Entwicklung von Lösungen in Übereinstimmung mit ANSI/ISA-95 und ISO-Normen für autonome Interoperabilität vermeidet Solution Linkage die Bindung an den Anbieter und bietet den Kunden die Freiheit, Technologien von bevorzugten Anbietern unabhängig von ihrem Flottenmanagementsystem auszuwählen. Dieser Ansatz ist zukunftssicher für die Infrastruktur der Kundentechnologie und bietet einen abgestuften Ansatz für die Integration neuer Technologien, sobald sie entwickelt werden. Dieser Ansatz kommt auch den Autonomieanbietern zugute, die neu im Bergbau sind, da sie in der Lage sein werden, die Technologie und Erfahrung von HCM bei der Erfüllung der Anforderungen der Bergbaukunden zu nutzen.

Die Hauptfunktion der HCM Group, die Interoperabilität, schafft eine vereinfachte Konnektivität zwischen den Systemen, um betriebliche Silos zu reduzieren und eine durchgängige Transparenz und Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette des Bergbaus zu ermöglichen. Kunden, die Solution Linkage nutzen, können autonome Geräte mehrerer Anbieter an die bestehende Flottenmanagement- und Betriebsinfrastruktur anschließen. Die Interoperabilität bietet den Minen auch ein Verständnis auf Systemebene für ihren Pit-to-Port-Betrieb und bietet Zugang zu robusteren Datenanalysen und Prozessmanagement. Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Minenmanagement, überlegene Entscheidungen auf der Grundlage unternehmensweiter Erkenntnisse zu treffen, die eine durchgängige Optimierung ermöglichen.

Der offene Autonomieansatz von HCM basiert auf der Schaffung eines Partner-Ökosystems, in dem Kunden und Drittpartner die Erfahrung und offene Plattform von HCM nutzen können, um erfolgreich autonome Funktionen bereitzustellen und das Risiko der technologischen Einführung zu verringern. Diese Initiative arbeitet bereits mit einem weltweit führenden Bergbauunternehmen zusammen, um autonome OEM-Fahrzeuge, die nicht im Bergbau eingesetzt werden, in ihre bestehende Bergbauinfrastruktur zu integrieren. Ebenso sucht HCM aktiv nach Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten, um den Wert dieser offenen, interoperablen Plattform weiter auszubauen. Wenn Autonomieanbieter bereits von einem Kunden ausgewählt wurden und Schwierigkeiten bei der Integration in das bestehende Flottenmanagementsystem oder den Minenbetrieb des Kunden haben, kann Hitachi bei der Nutzung der Solution Linkage-Plattform helfen.

Die HCM Group wird weitere Details ihres Ansatzes der offenen Autonomie und zu Solution Linkage in einem Vortrag auf der CIM 2019 Convention, die vom 28. April bis 1. Mai im Palais de Congrès in Montreal, Kanada, stattfindet, vorstellen. Fukumoto und andere leitende Führungskräfte von Hitachi und Wenco werden diese Strategie und Details der Pläne von Hitachi für den Bergbau in mehreren Präsentationen während der gesamten Veranstaltung besprechen. Der Zeitplan für Hitachi-bezogene Events sieht wie folgt aus:

Sonntag, 28. April, 16:30 Uhr Begrüßungsansprache bei der Eröffnungsfeier der Veranstaltung durch Wenco-Vorstandsmitglied und HCM Executive Officer David Harvey;

Begrüßungsansprache bei der Eröffnungsfeier der Veranstaltung durch Wenco-Vorstandsmitglied und HCM Executive Officer David Harvey; Montag, 29. April, 10:00 Uhr Präsentation auf der Innovationsbühne über die Vision von Solution Linkage für eine offene Autonomie durch Wenco-Vorstandsmitglied und HCM Vice President und Executive Officer, CTO Hideshi Fukumoto;

Präsentation auf der Innovationsbühne über die Vision von Solution Linkage für eine offene Autonomie durch Wenco-Vorstandsmitglied und HCM Vice President und Executive Officer, CTO Hideshi Fukumoto; Montag, 29. April, 12:00 Uhr Fallstudie: Beschleunigung von Geschäftsentscheidungen und Minenperformance durch operative Datenanalyse bei einer australischen Kohlegrube technische Breakout-Präsentation von Wenco Executive Vice President of Corporate Strategy Eric Winsborrow;

technische Breakout-Präsentation von Wenco Executive Vice President of Corporate Strategy Eric Winsborrow; Montag, 29. April, 14:00 Uhr Auf dem Weg zu einem offenen Standard für Schnittstellen von autonomen Steuerungssystemen: Aktuelle Themen und Best Practices technische Breakout-Präsentation von Wenco Director of Technology Martin Politick;

technische Breakout-Präsentation von Wenco Director of Technology Martin Politick; Dienstag, 30. April, 10:00 Uhr Präsentation der Innovationsphase über Hitachis Vision für Daten und IoT im Bergbau durch Wenco Executive Vice President of Corporate Strategy Eric Winsborrow;

Präsentation der Innovationsphase über Hitachis Vision für Daten und IoT im Bergbau durch Wenco Executive Vice President of Corporate Strategy Eric Winsborrow; Mittwoch, 1. Mai, 16:00 Uhr Abschlussrede beim Abschlussmahl der Veranstaltung durch Wenco-Vorstandsmitglied und HCM General Manager of Solution Business Center Yoshinori Furuno.

Diese Präsentationen vertiefen die laufende Arbeit von HCM und unterstützen die Kernbotschaft über offene, interoperable Partner-Ökosysteme.

Um mehr über die HCM-Ankündigung zur Unterstützung der offenen und interoperablen Bergbauautonomie, von Solution Linkage oder anderer Lösungen von HCM zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die Unternehmensvertreter der HCM Group.

Über Hitachi Construction Machinery

Hitachi, Construction Machinery Co., Ltd. (TOKYO: 6305) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist ein globales Baumaschinenunternehmen mit rund 24.000 Mitarbeitern weltweit. Im Geschäftsjahr 2017 (zum 31. März 2018) belief sich der Konzernumsatz auf 959 Milliarden Yen. Hitachi Construction Machinery wird sich mehr denn je auf das Geschäft mit Bau- und Bergbaumaschinen konzentrieren, zu dem Hydraulikbagger, Radlader, Muldenkipper, Verdichtungsanlagen, Anwendungen und Minenmanagementsysteme gehören. Weitere Informationen über Hitachi Construction Machinery finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachicm.com/global/

Über Wenco International Mining Systems

Seit über 30 Jahren entwickelt Wenco Technologielösungen, die Bergbauunternehmen bei der Steigerung der Produktivität unterstützen. Wenco bietet eine Reihe von Minenproduktivitätslösungen an, darunter Flottenmanagement, Investitionssicherheit, Näherungsdetektoren, Minengeschäftsanalytik und Lösungen zur hochpräzisen Maschinenführung. Wenco arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um ihnen zu ermöglichen, nicht realisierten Wert aus ihren Betrieben zu ziehen, und strebt danach, als Branchenführer für zuverlässige Lösungen in den Bereichen Minensicherheit, Produktivität und Effizienz anerkannt zu werden. Wenco, seit 2009 ein Hitachi-Unternehmen, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi Construction Machinery mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Weitere Informationen finden Sie auf www.wencomine.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

