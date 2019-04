Das Unternehmen erweitert sein Portfolio bei der Bildgebung von Brustproben und baut seinen Vorsprung in der Diagnose und Versorgung von Brustkrebs weiter aus

Hologic, Inc.(Nasdaq: HOLX) gab heute die weltweite kommerzielle Verfügbarkeit des TridentHD Probenradiographiesystems bekannt, einer Lösung der nächsten Generation, die eine verbesserte Bildqualität, einen optimierten Workflow und eine sofortige Probenverifikation während brustkonservierender Operationen und stereotaktischer Brustbiopsien ermöglicht.1

Die Trident Produkte sind die einzigen Probenröntgenaufnahmen auf dem Markt, die die amorphe Selen-Direktabbildung verwenden die gleiche Detektortechnologie, die auch im Mammographiesystem 3Dimensions von Hologic verwendet wird um scharfe, klare und hochauflösende Bilder zu erzeugen. Das neue Trident HD-System, das kürzlich eine FDA-Freigabe in den USA und eine CE-Kennzeichnung in Europa erhalten hat, verfügt ebenfalls über einen größeren Detektor, der eine vollständige Abbildung größerer chirurgischer Brustproben sowie einer breiten Palette von chirurgischen und Biopsieproben ermöglicht. 2

"Das Trident HD-System ist eine bahnbrechende Lösung, die die überlegene Bildqualität liefert, die Ärzte von Hologic-Produkten gewohnt sind. Es trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Rückrufaktionen zu reduzieren und kann gleichzeitig die Behandlungszeiten verkürzen", sagt Pete Valenti, Division President, Breast and Skeletal Health Solutions von Hologic. "Wir sind bestrebt, die Herausforderungen unserer Kunden und ihrer Patienten in jedem Schritt der Brustgesundheit zu identifizieren und zu bewältigen, und unser erweitertes Produktportfolio ist ein Beweis für dieses Engagement."

Das Trident HD-System erübrigt den Transport von Proben für die Bildgebung und zeichnet sich durch ein ergonomisches Design aus, das 37 Prozent kleiner ist als das ursprüngliche Trident-System, wodurch es in einem überfüllten Operations- oder Behandlungsraum einfach zu manövrieren ist. Frühere Mammographie- oder Biopsiebilder können auf demselben hochauflösenden Trident HD-Monitor angezeigt werden, um den Vergleich und die Analyse zu beschleunigen, was zu einer verkürzten Bearbeitungszeit und einem verbessertem Arbeitsablauf führt.1 Darüber hinaus unterstützen eine intuitive Touchscreen-Oberfläche und die drahtlose Integration den erweiterten Bildaustausch und die nahtlose Übertragung von Patientendaten an das Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (Picture Archiving and Communication System, PACS) der Einrichtung.

Als Marktführer in der Mammographie hat Hologic seine Produktpalette in den letzten Monaten durch erkenntnisorientierte, innovative Produkteinführungen und strategische Akquisitionen deutlich erweitert, um das Kontinuum der Brustgesundheitsversorgung abzudecken. Zusätzlich zum Trident HD-System hat Hologic kürzlich das drahtlose chirurgische RFID-Brustläsionsführungssystem LOCalizer hinzugefügt, das in den USA und Europa erhältlich ist. Das Unternehmen bietet auch den bioabsorbierbaren 3D-Marker BioZorb an, einen implantierbaren dreidimensionalen Marker, der eine gezieltere Strahlentherapie ermöglicht und Kliniker bei der Bewältigung von Herausforderungen in der brustkonservierenden Chirurgie oder Lumpektomie unterstützt. BioZorb ist derzeit nur in den USA erhältlich. Dieses erweiterte Portfolio ermöglicht es Hologic, eine größere Rolle in der Brustchirurgie zu spielen und sein Angebot für Radiologen, Pathologen und Brustchirurgen weiter zu stärken.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc., ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich in erster Linie durch frühzeitige Erkennung und Behandlung auf die Optimierung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen (Frauenheilkunde) konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, 3D, 3D Mammographie, 3Dimensions, BioZorb und Trident sind Handelsmarken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Hologic ist ein exklusiver Vertriebspartner und Lizenznehmer des Produkts und der Marke LOCalizer, das von Health Beacons hergestellt wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Informationen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Verwendung von Hologic-Produkten. Es kann keine Zusicherung geben, dass diese Produkte die hier beschriebenen Nutzen bringen und dass solche Nutzen bei einem einzelnen Patienten auf irgendeine bestimmte Weise repliziert werden. Die tatsächliche Wirkung der Verwendung der Produkte kann nur von Fall zu Fall und je nach den jeweiligen Umständen und für den betreffenden Patienten bestimmt werden. Darüber hinaus kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte kommerziell erfolgreich sind oder ein bestimmtes Umsatzvolumen erreichen. Hologic übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, irgendwelche der hier enthaltenen Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen basieren, Rechnung zu tragen.

Diese Informationen sind nicht als Produktwerbung oder Promotion gedacht, sofern solche Aktivitäten verboten sind. Wenden Sie sich bitte an einen lokalen Vertriebsmitarbeiter von Hologic oder schreiben Sie eine E-Mail an womenshealth@hologic.com, um genaue Informationen darüber zu erhalten, welche Produkte in einem bestimmten Land zum Verkauf angeboten werden.

