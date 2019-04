Düsseldorf (ots) - Die Grünen machen sich Sorgen um den Bayer-Konzern. "Wenn Bayers Konzernspitze stur weitermacht wie bisher, droht das Unternehmen zu einem zweiten RWE in Nordrhein-Westfalen zu werden. Das darf nicht passieren", sagte Sven Giegold, Grüner Spitzenkandidat zur Europawahl, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Bayer muss seine Strategie ändern und konsequent auf eine gesunde und nachhaltige Chemie setzen. Nur so können Investoren wieder schwarze Zahlen schreiben und die Mitarbeiter auf zukunftsfeste Jobs hoffen." Glyphosat sei nicht nur Gift für Mensch und Umwelt, sondern auch für einen ganzen Industriezweig. "Wir brauchen die Chemieindustrie für einen Schwenk zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten." Konkret fordert Giegold: "Die EU muss dazu die Chemikalien-Richtlinie REACH konsequent anwenden, um den besten Produkten bei der Marktdurchdringung zu helfen."



