An der Börse hat man sich scheinbar mit dem Gedanken angefreundet, dass es der amerikanischen Notenbank mit ihrer geldpolitischen 180-Grad-Wende in letzter Sekunde gelungen sein könnte, eine weltweite Rezession abzuwenden. Die Börsen jedenfalls zeigten sich in den letzten Wochen in guter Verfassung. Wie geht es weiter?

Den vollständigen Artikel lesen ...