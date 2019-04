Kurz vor dem Wochenende meldete Catabasis (WKN: A2PBC0) über seinen Twitter-Account die erste Phase-3-Standortaktivierung für seinen potenziellen Milliarden-Blockbuster Edasalonexent auf deutschem Boden. Das Medikament gegen die tödliche Kinderkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) wird ab sofort auch an der Universität München verabreicht.

Mit dem Studienstart in München unter Leitung von Prof. med. Dr. Wolfgang Müller-Felber konnte Catabasis bis dato in beachtlichem Tempo 25 von 38 und damit rund zwei Drittel der geplanten Studienstandorte für seine globale Phase-3-Studie aktivieren. Damit liegt man im Plan, bis Ende des laufenden zweiten Quartals Patienten an allen vorgesehenen Zentren zu rekrutieren. Aufgrund der aktiven DMD-Community und des großen Interesses an Edasalonexent von Seiten der Ärzte und Familien sowie der insgesamt überschaubaren Anzahl an nötigen Patienten dürfte die Behandlung der Kinder unmittelbar nach Standortfreigabe einsetzen.

Die ...

