Bei seinem Besuch in China hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den für die Handelsgespräche mit den USA zuständigen Vizepremier Liu He getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens in Peking am Samstag standen die Bemühungen um ein Ende des Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

Altmaier hofft auf eine baldige Lösung, da der Konflikt auch die deutsche und europäische Wirtschaft belastet, die stark vom Geschäft mit China und den USA abhängt. Zudem bremst der Handelskrieg das Wachstum der Weltwirtschaft, wie der Minister hervorhob.

Nach Besuchen in der Verbotenen Stadt und an der Großen Mauer wollte Altmaier nach Berlin zurückfliegen. In Peking hatte er am zweitägigen Gipfel für die "Neue Seidenstraße" teilgenommen, der am Samstagnachmittag mit einer gemeinsamen Erklärung endet./lw/hoe/DP/zb

