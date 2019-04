PEKING (dpa-AFX) - Auf dem Gipfel zur "Neuen Seidenstraße" in Peking sind Vereinbarungen über 64 Milliarden US-Dollar unterzeichnet worden. Das berichtete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Samstag zum Abschluss des zweitägigen Treffens zu den chinesischen Plänen zum Ausbau von Handelswegen in der Welt. Er kündigte eine leichte Neuausrichtung der international umstrittenen Infrastrukturinitiative an. Die chinesische Regierung werde zwar weiter die Führung übernehmen, doch sollten Unternehmen als die "wichtigsten Akteure" auftreten und die Finanzierung auf mehr Schultern verteilt werden. Auch suche China mehr Kooperation mit internationalen Institutionen./lw/DP/zb

