Wie angekündigt legte der kanadische Cannabis-Produzent OrganiGram Holdings am 15. April die Geschäftszahlen das zweite Quartal des Fiskaljahres 2019 (Ende 31.08.) vor. Die Daten spiegeln somit den 3-Monats-Zeitraum zum 28.02.2019 wider, also das erste vollständige Quartal seit der Cannabis-Legalisierung in Kanada. Dementsprechend groß war das Interesse. Nach der Veröffentlichung der Zahlen geriet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...