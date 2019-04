China investiert zunehmend in verschiedenen Teilen der Welt. Damit heimische Firmen von diesem Geldfluss profitieren können, unterzeichnet Österreich heute mit China eine Vereinbarung über die Kooperation auf Drittmärkten. Ausdrücklich geht es nicht um Investitionen in Österreich oder in China.Das Memorandum of Understanding, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...