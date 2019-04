Überall auf der Welt wird man in den kommenden Jahren einen atemberaubenden Betrag in die Infrastruktur stecken müssen. Der globale Bedarf für wirtschaftliche Infrastrukturprojekte allein (d.h. Verkehr, Wasser, Strom und Telekommunikation) ist laut einem Bericht des McKinsey Global Institute bis 2035 mit 3,7 Billionen USD pro Jahr beziffert - und fast nicht zu greifen. Darüber hinaus muss die nordamerikanische Energiewirtschaft in diesem Zeitraum 800 Milliarden USD in den Aufbau neuer Midstream-Infrastruktur ...

