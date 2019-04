Von börsengehandelten Fonds wird häufig angenommen, dass sie einfach nur einen Index nachbilden können und deshalb langfristig ähnlich wie dieser abschneiden. In vielen Fällen trifft dies auch zu und Anleger profitieren hier bereits von der besseren Performance gegenüber vielen managergeführten Fonds. Was viele Anleger aber nicht wissen, ist, dass ETFs auch Strategien nachbilden können. So existieren Dividenden-, Wachstums- oder Value-ETFs, die je nach Strategie sogar besser als ihr Vergleichsindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...