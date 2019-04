Amazons Technikvorstand und Vize-Präsident Werner Vogels über den Erfolg im Cloud-Geschäft, den Wandel des Handelskonzerns zum Technologieanbieter - und einen möglichen zweiten Anlauf mit eigenen Smartphones.

WirtschaftsWoche: Herr Vogels, als Technikchef sind Sie einer der wichtigsten Manager für Amazon Web Services (AWS). Der Dienst erlaubt es Firmen, Daten auszulagern und auf Amazons Servern zu speichern. Wie sehr reizt es Sie, in diese Schätze hineinzuschauen?Wenn wir das täten, würden die Kunden es irgendwann herausfinden - das wäre das Ende unseres Geschäfts. Wir sind da in unseren Verträgen eindeutig. Wir schauen nicht in Daten - außer, wenn ein Kunde uns ausdrücklich sagt, dass wir das tun sollen. Das kann passieren, wenn er ein Problem hat und uns bittet, ihm zu helfen, es zu beheben.

In Verträge lässt sich viel schreiben.Ich empfehle allen Kunden, ihre Daten selbst zu verschlüsseln. Dann kann niemand etwas sehen, so einfach ist das. Bei uns ist Verschlüsselung standardmäßig eingebaut. Ein Kunde kann aber auch seine eigenen Schlüssel verwenden - darauf haben wir keinerlei Zugriffsmöglichkeiten.

Die Bundespolizei speichert die Bilder der umstrittenen mobilen Überwachungskameras bei AWS. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz meint, dass derart sensible Informationen auf deutsche Server gehören.Das ist so. Die Daten liegen verschlüsselt auf Servern in unseren Rechenzentren in Frankfurt.

Wegen Datenschutzbedenken sind viele deutsche Unternehmen skeptischer als in anderen Ländern.Nicht mehr. Mittlerweile sind mehr als 80 Prozent der Dax-30-Konzerne AWS-Kunden. Wie haben Sie sie überzeugt?Am Ende wohl vor allem durch Aufklärung. Anstatt selber bessere Produkte zu bauen, hatten einige traditionelle IT-Anbieter behauptet, dass unser Angebot unsicher und unzuverlässig sei. Ich erinnere mich an die Konferenz eines großen Softwareherstellers, bei der ein Marketingmanager fragte, wer wohl jemals einen Server von einem Buchladen kaufen würde.

Die meisten Menschen halten Amazon bis heute für einen Internethändler.Wir waren vom ersten Tag an ein Technologieunternehmen. Als Jeff Bezos Amazon vor mehr als 25 Jahren gründete, plante er keinen Buchladen. Er war fasziniert von den Möglichkeiten des Internets. Eine große Buchhandlung hat vielleicht 40.000 Bücher im Angebot. Im Internet kann man dagegen ohne viel Aufwand den größten Laden der Welt mit Millionen von Büchern eröffnen. Alles, was wir bei Amazon hinter den Kulissen unternommen haben, um so einen Shop auf die Beine zu stellen, ist technologiegetrieben. Das haben viele nur nicht so recht mitbekommen - selbst ich ursprünglich nicht.

Wie das?Ich wäre 2004 fast nicht zu Amazon gewechselt. Damals arbeitete ich an der Universität, und Bezos lud mich ein, einen Vortrag über Datenbanken zu halten. ...

