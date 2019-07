Mitte Juli herrscht unter Amazon-Kunden für zwei Tage Ausnahmezustand, dann bläst der E-Commerce-Riese mit dem Prime Day (15/16. Juli) zur globalen Schnäppchenjagd. Klar ist: Alles andere als ein neuer Umsatzrekord würde an der Börse für lange Gesichter sorgen. Doch was wird eigentlich erwartet?Der Konzern aus Seattle will offenbar auf Nummer Sicher gehen: Gegenüber 2018 wurde die Dauer des diesjährigen Prime Day auf 48 Stunden (von 36 Stunden) um 30 Prozent ausgeweitet. Was die Zahl der Angebote ...

