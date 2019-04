Köln (ots) - Davin Herbrüggen (20) wurde am gestrigen Samstagabend zum Sieger der 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewählt. Der sympathische Altenpfleger aus Oberhausen gewann mit 44,03 Prozent aller Zuschauerstimmen und nahm überglücklich den Superstar-Pokal entgegen.



Schon beim Einzug in die Live-Shows versprach Davin: "Ich werde kämpfen und alles geben bis zum Schluss." Im Laufe der Staffel entwickelte sich Davin immer mehr und begeisterte die Jury und die Zuschauer aufs Neue. Für seinen ersten Song im Finale "Everything I Do I Do It For You" von Bryan Adams bekam er Standing Ovations von der Jury. Xavier Naidoo schlüsselte DSDS neu auf: "Davin sei Deutschlands Superstar!" und Oana meinte: "Wenn du singst, machst du dein Herz auf und erreichst uns alle!" Auch für seinen Siegersong "The River" bekam er Komplimente von der Jury: Xavier Naidoo: "Ich sehe dich in der Arena in Oberhausen stehen und sie ist voll und du singst deine eigenen Lieder. Ruft alle für Davin an!" Pietro Lombardi: "Ich bin so krass stolz auf dich! Mein Herz wünscht sich, dass du heute den Pokal mit nach Hause nimmst!" Dieter Bohlen:" Ich glaube, dass du große Chancen hast, das Ding hier zu gewinnen!" Du hast von der ersten Sekunde an bis jetzt großartig abgeliefert."



Davin Herbrüggen: "Ich bin völlig überwältigt und kann es noch gar nicht realisieren. Als mein Name fiel, ist etwas in meinem Körper explodiert. Ich bin immer so selbstkritisch, daher hatte ich nicht damit gerechnet. Ich danke allen meinen Fans für die Unterstützung. Danke!" Als Sieger bekommt Davin einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single "The River" ist wie die anderen Finalsongs schon seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar.



Es war ein spannendes Finale mit vier großartigen Sängerinnen und Sängern: Studentin Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Altenpfleger Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen, Schülerin Joana Kesenci (17) aus Gronau und Musiker Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien). Sie sangen jeweils einen Einzelsong und ihren persönlichen Finalsong, der seit Freitag als Download auf allen Musikplattformen zur Verfügung steht. Die Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo war begeistert von den Leistungen der Kandidaten und sparte nicht mit Lob. Es war ein Kopf an Kopf Rennen. Doch am Ende kann es immer nur einen geben und die Zuschauer wählten Davin zum Superstar 2019. Sie entschieden sich mit 44,03 Prozent der Stimmen für den sympathischen Altenpfleger. Nick, der die vorherigen drei Live-Shows auf dem ersten Platz lag, landete im Finale auf dem zweiten Platz mit 29,46 Prozent, Joana auf dem dritten Platz mit 18,77 Prozent und Alicia wurde Vierte mit 7,74 Prozent.



Alle Votingergebnisse der 16. Staffel finden Sie auf http://kommunikation.mediengruppe-rtl.de Ein straffes Programm erwartet Davin die nächste Woche. Am Montag, den 29.4. wird das Video zu "The River" gedreht. Am 30.4. singt er in Zwickau auf dem Frühlingsfest, am 03.5. tritt er in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" auf, am 04.5. in Kassel Musikpark A7 und am 05.5. im ZDF Fernsehgarten.



Stärkste DSDS-Staffel seit 2016



Sehr gute 16,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,46 Mio.), 17,4 Prozent der 14-49-Jährigen und durchschnittlich 3,48 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (11,9 %) sahen die von Oliver Geissen moderierte Finalshow. Damit war DSDS in den Zielgruppen 14-59 Jahre und 14-49 Jahre die Nr. 1 auf dem Sendeplatz. Die 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (5.1.19- 27.4.19) war die erfolgreichste Staffel seit 2016 mit durchschnittlich 3,78 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren. Der Marktanteil bei den 14-59-Jährigen betrug 18,0 % und 19,4% bei den 14-49-jährigen. DSDS war 18 Mal (bei 21 Shows) auf dem ersten Platz bei den jungen Zuschauern (14-59 und 14-49) in der Samstagsabend-Primetime.



RTL Unterhaltungschef Kai Sturm: "Voller Dankbarkeit und Respekt blicke ich zurück auf diese DSDS Staffel, die die erfolgreichste Staffel seit 2016 ist. Ich danke der außerordentlich kompetenten und unterhaltsamen Jury, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir mit der gleichen Jury die Suche nach der neuen Stimme im kommenden Jahr fortsetzen können. Auch dem Team von UFA Show und dem RTL Team gebührt mein Dank, denn sie haben wieder einen spannenden, abwechslungsreichen Gesangswettbewerb inszeniert. Wir alle freuen uns auf das neue DSDS 2020!"



