die Quartalszahlensaison ist in vollem Gange. Aktuell haben die Anleger sogar die Möglichkeit, auf die Unternehmenszahlen zu konzentrieren, da bewegende Themen auf der weltpolitischen Bühne momentan eher Mangelware ist. Auch um US-Präsident Trump ist es zuletzt ruhig geworden. Daneben ist das Thema Brexit in den Hintergrund getreten und dürfte sich wahrscheinlich erst wieder im Spätsommer wieder bemerkbar machen. Last but not least sorgt aber immer noch das Thema Handelsstreit mit China sowie mögliche Strafzölle nach wie vor für Verunsicherung, so dass sich diese auch an den Stimmungsumfragen der Marktteilnehmer erkennen lässt. Steigende Kurse mit Unsicherheit? Eigentlich sollte man meinen, dass eine allgemeine Unsicherheit eher zu fallenden Notierungen führt. Ist die Mehrheit der Marktteilnehmer aber an der Seitenlinie oder gar ins Bärenlager gewandert, dürfte dieser Teil nicht oder nach unten positioniert sein. Folgen dann Fakten, die eine Aufhellung mit sich bringen und damit die Kurse geringfügig antreiben, führt bereits das Schließen von Short-Positionen zu weiterem Antrieb, was dann weitere Anschlusskäufe nach sich zieht. Eine ordentliche Portion an Unsicherheit ist daher nicht das schlechteste Umfeld für weiter steigende Börsenkurse. Die Quartalszahlensaison hat bislang mehrheitlich überzeugende Daten präsentiert. Zahlen weitgehend überzeugend Aufgrund der vorsichtigen Einstellung der Marktteilnehmer wurde das mit Kurssprüngen nach oben quittiert. Selbst wenn die Zahlen daneben liegen, fallen die negativen Reaktionen eher moderat aus. Dies zeigte sich in der abgelaufenen Woche beispielsweise bei Tesla Motors oder 3M in den USA. Hierzulande überzeugte SAP hingegen mit über den Erwartungen gelegenen Daten, was in der Aktie ein kleines Kursfeuerwerk mit sich brachte. Sollte sich auf der politischen Bühne daher eine weitere Entspannung der aktuellen Probleme abzeichnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...