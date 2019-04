New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2018 vor der Eröffnung der TSX-Venture Exchange am Montag, den 29. April, veröffentlichen wird. Michael Novogratz, CEO und Gründer von Galaxy Digital, wird am gleichen Tag um 9:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Telefonkonferenz halten, in deren Rahmen er allgemeine Informationen zu den Aktivitäten und Ergebnissen des Unternehmens erteilen wird.



Die Teilnehmer sind dazu eingeladen, sich über die untenstehenden Informationen in die Konferenz einzuwählen. Für alle, die nicht teilnehmen können, steht bis um 17 Uhr am 14. Mai 2019 eine Audioaufzeichnung der Konferenz auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.



Datum: Montag, 29. April Zeit: 9:00 Uhr EDT Einwahlnummer aus den USA: 646-787-0157 Einwahlnummer aus Kanada: 647-478-7145 Teilnehmer-Passcode: 331110



Über Galaxy Digital



Galaxy Digital ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Aktuell ist Galaxy Digital in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments und Beratungsleistungen. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.



Rechtliche Hinweise



Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung und den Informationen für die Anteilseigner können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend, zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich über die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "weiterhin" oder "der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, darunter die untenstehend aufgeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich somit nicht übermäßig darauf verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Zu diesen Risiken gehören diejenigen, die im Abschnitt Risikofaktoren im Informationsrundschreiben zur Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre und der Geschäftsführung vom 14. Mai 2018 aufgeführt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung, der Telefonkonferenz oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum.



Investorenbeziehungen Galaxy Digital; E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io; Tel.: +1-212-390-9194; Prosek (für Medienanfragen im Namen von Galaxy Digital): Mike Geller; E-Mail: mgeller@prosek.com; Tel.: +1-212-279-3115



