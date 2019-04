Rekordmonat April im DAX könnte Angst vor Mai mildern

Nach der starken Woche vor Ostern gönnte sich der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) etwas Ruhe. Dabei konnte er dennoch weiter zulegen und stieg um 0,65 Prozent über die nächste relevante 100er-Marke. In der Vorwochenanalyse wurde die Dynamik bereits stark thematisiert und auf das Momentum im DAX verwiesen. Die Serie in Gewinntagen konnte auf 9 erweitert werden - im gesamten Handelsmonat April gab es daher bisher nur 3 Tage mit einem Minus im XETRA-DAX. Damit avanciert der April zum bisher stärksten Börsenmonat seit mehr als einem Jahr und kratzt bereits an der 7 Prozent-Marke. Eine Performance, die ein Aktienindex im statistischen Mittel in einem gesamten Börsenjahr erreicht.

Im Tageschart sieht man diese Aufwärtsbewegung weiterhin deutlich:

Hierzu hatte ich vor einer Woche diesen Chart eingestellt, der ein mögliches Kursziel auf der Oberseite aufzeigte (Rückblick):

Für ein entsprechendes Trading-Signal sind wir jedoch schon sehr weit von der Trendlinie entfernt. Von daher ist der Blick auf den Stundenchart zielführender, um entsprechende Marken abzuleiten. Auch hier ist die Tendenz zu steigenden Kursen nicht zu übersehen:

Im Trading machte es daher in der vergangenen Handelswoche weiterhin mehr Sinn, auf Unterstützungen zu setzen und mit dem Trend entsprechend zu agieren:

Erst ein Bruch solcher Linien und Bereiche gibt mir das Signal, auf fallende Notierungen zu spekulieren. Gemeint sind Kurse unter 12.250, welche aus Sicht der Bullen gefährlich werden dürften, da hier einige Stopps im Markt liegen und sich darunter die charttechnisch bisher sehr bullishe Lage eintrübt:

