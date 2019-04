S&P: Ausblick für Großbritannien weiter negativ

Der Ausblick für das Vereinigte Königreich ist laut den Experten von S&P Global weiter negativ. Die Einstufung der Bonität bleibt mit AA ebenfalls unverändert. Das Haus sieht nach wie vor Unsicherheiten wegen der künftigen Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner, der Europäischen Union.

S&P bestätigt Griechenlands Rating - Ausblick weiter positiv

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsbewertung Griechenlands mit B+ bestätigt und zeigt sich weiter zuversichtlich, denn der Ausblick ist unverändert positiv.

Moody's sieht Perspektiven für Kroatien nun positiv

Für das Ratinghaus Moody's ist der Ausblick für Kroatien nun positiv nach zuvor stabil. Die Bonitätsbewertung bleibt unverändert Ba2. Die fiskalischen Daten hätten sich aufgrund einer umsichtigen Politik verbessert.

"Preisschild für CO2" kommt näher - Zeitung

Wer in Deutschland die Atmosphäre durch Autofahren, Heizen oder Landwirtschaft mit dem Treibhausgas CO2 verschmutzt, soll künftig zahlen müssen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Gleichzeitig soll es Entlastungen in gleicher Höhe geben.

Arbeitsminister Heil legt Gesetzentwurf für Paketdienste vor

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Paketzustellern faire Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung sichern. Heil legt dazu jetzt einen Gesetzentwurf vor, der die großen Paketdienste verpflichten soll, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzahlen zu müssen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen. So soll der eigentliche Auftraggeber für korrekte Arbeitsbedingungen bei seinen Boten verantwortlich werden.

Commerzbank-Chef Zielke: "Wir sind alleine stark genug"

Commerzbank-Chef Martin Zielke wehrt sich gegen Spekulationen, nach denen seine Bank bald ins Ausland verkauft werden könnte. "Wir sind alleine stark genug, um unseren Weg zu gehen", sagte Zielke in einem Interview mit Welt am Sonntag. So sollen die niederländische ING und die italienische Unicredit bereits Interesse an der Commerzbank angemeldet haben.

Commerzbank prüft Schärfung ihrer Strategie im Herbst

Commerzbank-Chef Martin Zielke deutet mögliche Änderungen der Strategie seines Instituts im Herbst an. "Wir werden im Herbst, wenn der übliche Strategiezyklus ausläuft, prüfen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch einmal nachschärfen", sagte Zielke im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Deutsche-Bank-Chef warnt die Investmentbanker

Nach den gescheiterten Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank legt der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, Augenmerk auf einen höheren Gewinn - und verlangt dabei höheren Verdienst von den Investmentbankern. "Im Kapitalmarktgeschäft haben wir zuletzt wenig verdient", sagte Sewing der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Deutsche Post will nach Porto auch Paketpreise erhöhen

Nach der Erhöhung des Briefportos will die Deutsche Post auch die Paketpreise der Konzerntochter DHL anheben. "Generell müssen sich die Kunden auf steigende Paketpreise einstellen", sagte Post-Chef Frank Appel der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Wirecard will mit Softbank auch auf Einkaufstour gehen

Die 900 Millionen Euro schwere Kooperation mit dem japanischen Softbank-Konzern eröffnet dem Zahlungsabwickler Wirecard neue finanzielle Spielräume, die auch in Zukäufe und strategische Kooperationen insbesondere mit neuen Bankpartnern fließen sollen. "Zukäufe sind für uns opportunistisch, um neue Märkte oder Kundenportfolios zu erschließen", sagte Wirecard-Finanzvorstand Alexander von Knoop der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

