BURBANK (dpa-AFX) - Der neueste Teil der Superhelden-Reihe Avengers lässt die Kassen der Kinobetreiber und von Walt Disney kräftig klingeln. Mit 1,2 Milliarden US-Dollar (1,08 Mrd Euro), die "Avengers: Endgame" an den Kinokassen über das Eröffnungswochenende einspielte, sei ein neuer Rekord aufgestellt worden, wie der Medienkonzern am Sonntag in Burbank mitteilte. Die Comic-Verfilmungen aus dem Hause Marvel bringen Disney schon länger viel Geld ein. Allein an der letzten Episode "Avergers: Infinity War" verdiente der Konzern inklusive Merchandise geschätzte 985 Millionen Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt./mis

ISIN US2546871060

AXC0037 2019-04-28/18:34