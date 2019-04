MADRID (dpa-AFX) - Mit Schließung der Wahllokale auf den Kanarischen Inseln ist die Parlamentswahl in Spanien am Sonntagabend zu Ende gegangen. Wegen der Zeitverschiebung konnten die Bürger auf den Kanarischen Inseln eine Stunde länger bis 21.00 Uhr (MESZ) wählen als ihre Landsleute auf dem Festland und auf den Balearen. Fast 37 Millionen Spanier waren aufgerufen, in 23 000 Wahllokalen ihre Stimme abzugeben. Prognosen zufolge gewann die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez die Wahl mit klarem Vorsprung. Nach den Zahlen des Fernsehsenders RTVE und des Instituts GAD3 verpasst sie aber mit etwa 28,1 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit deutlich./er/DP/mis

AXC0047 2019-04-28/21:16