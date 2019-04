CALHOUN, Georgia, April 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute die Nettoerträge des 1. Quartals 2019 in Höhe von 122 Millionen USD sowie verwässerte Gewinne in Höhe von 1,67 USD pro Aktie (EPS) bekannt. Bereinigte Nettoerträge betrugen 154 Millionen USD und EPS betrug 2,13 USD, ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten. Nettoumsatz für das erste Quartal 2019 betrug 2,44 Milliarden USD, eine Steigerung von 1 % im Quartal und 6 % auf einer konstanten Währungs- und Tagesbasis. Im ersten Quartal 2018 betrug der Nettoumsatz 2,41 Milliarden USD, Nettoerträge waren 209 Milliarden USD und EPS 2,87 USD; bereinigte Nettoerträge beliefen sich auf 225 Millionen USD und EPS auf 3,01 USD, ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten.

Jeffrey S.| Lorberbaum, Chairman und CEO, sagte in Bezug auf die Leistung von Mohawk Industries im ersten Quartal: "Im ersten Quartal haben wir Ergebnisse geliefert, die mit dem oberen Ende unserer Ansprüche übereinstimmen, und das trotz der Schwächung der Wirtschaft in den meisten Regionen und einem stärkeren US-Dollar, was unsere umgerechneten Ergebnisse reduziert. Während der US-Immobilienmarkt nachgab und höhere Inputs mehr Kosten verursachten, gibt es bei beidem beim Übergang zum zweiten Quartal Anzeichen von Verbesserung. Auf der ganzen Welt beeinträchtigte ungleiche Nachfrage das Volumen und erhöhte den Druck auf sowohl Preis als auch den Mix. Wir haben unsere Produktionsraten reduziert, um unsere Bestände gemäß den Nachfragen unserer Kunden auszugleichen und unser Arbeitskapital zu verwalten. Die Ergebnisse von unseren jüngsten Übernahmen in Australien, Neuseeland und Brasilien sind auf dem richtigen Weg und wir bleiben optimistisch in Bezug auf unsere Fähigkeit, ihre Marktposition und Kosten zu verbessern."



"Jedes unserer Unternehmen unternimmt spezifische Schritte, um sich an das gegenwärtige Umfeld anzupassen. Wir führen neue Produkte ein, um unser Angebot zu variieren und unsere Margen zu verbessern, und wir haben die Preise erhöht, um höhere Energie- und Materialkosten auszugleichen. Wir haben unsere Assets mit hohen Ausgaben ersetzt, ineffiziente Betriebe konsolidiert, Herstellungsprozesse verbessert und Ausgaben für Nebenkosten reduziert.?



In diesem Quartal stiegen die Umsätze in unserem Segment Global Ceramic wie berichtet um 2,5 % und um 7 % auf einer beständige Währungs- und Tagesbasis. Die segementbezogene operative Gewinnmarge betrug wie berichtet 9 % oder 10 % ohne andere Kosten, und sank Jahr und Jahr aufgrund von Inflation, vorübergehenden Stilllegungskosten und Marketing-Investitionen, die teilweise durch Produktivität ausgeglichen wurden. In den USA haben wir in vielen Kategorien Preissteigerungen implementiert, um Inflation und höhere Transportkosten abzudecken. Wir verbessern den Wert unserer Produkte durch einzigartig Funktionen wie Rutschfestigkeit, bessere Haltbarkeit und bakterienresistente Technologien. Wir testen eine schnellere Installierungstechnologie und sind richtungsweisend bei einem neuen Porzellandachsystem. Der Beginn einer neuen Anlage für Quarz-Arbeitsflächen verläuft plangemäß und wird unser Programm mit bezogenem Stein und Quarz ergänzen. Um Betriebskosten zu reduzieren, haben wir Körperformulierungen, erweiterte Herstellungseffizienz, Wartungskosten und Frachtstrategien sowie die Reduzierung von Verwaltungs- und Verkaufsunkosten verbessert. In Mexiko wachsen wir durch Ausweitung unserer Kundenbasis, Erweiterung unseres Porzellanangebots und die Unterstützung von Geschäften, die exklusiv unsere Marke vertreiben. Wir haben Preiserhöhungen implementiert, um die höheren Kosten für Erdgas, Elektrizität und Transportkosten abzudecken. In Brasilien haben wir auch vor kurzem Preiserh?hungen implementiert, um die drastisch gestiegenen Kosten für Erdgas auszugleichen, die die Regierung festsetzt. Wir verbessern unseren Mix mit hochwertigem Porzellan und nehmen eine stillgelegte Produktionsanlage wieder in Betrieb. Die Abschwächung der Märkte hat den Druck in Europa erhöht; unsere Umsätze wurden von kommerziellen Produkten, Outdoor- und Porzellan-Plattenprodukten getrieben sowie von eleganteren Angeboten im mittleren Preisbereich. Wir richten die Produktion unserer Produkte in unseren europäischen Werken neu aus und reduzieren Personal, um unsere Kosten, Vertrieb und Dienstleistungen zu verbessern. In Russland stiegen unsere Umsätze beträchtlich, unsere Produktmischung wurde verbessert und wir erhöhen unsere Preise, um die Kosten durch die Inflation abzudecken. In diesem Zeitraum haben wir unsere Expansion für Porzellanböden und Wandkacheln abgeschlossen, um weiteres Wachstum zu unterstützen. Wir haben auch die Konstruktion für zusätzliche Plattenproduktion und die Herstellung von erstklassiger Sanitätsware begonnen, um unser Angebot zu erweitern.



Während des Quartals sanken die Umsätze im nordamerikanischen Flooring-Segment wie berichtet um 3 % und um 1,4 % auf einer beständigen Tagesbasis. Die operative Gewinnmarge des Segments betrug wie berichtet 0,1 % und 3,4 % auf einer bereinigten Basis. Wie erwartet sanken die betrieblichen Einnahmen für das Segment aufgrund niedrigeren Volumens, Bestandsreduzierungen, hohen Materialkosten und LVT-Fertigungsabweichungen. Die Geschäfte des Segments verbesserten sich beim Übergang zum zweiten Quartal, unterstützt durch höhere Handelsaktivitäten und ein sich verbesserndes Wohnumfeld. Unsere neue ColorMax-Technologie, die Erdtöne vermischt, wurde als beste Teppich-Innovation auf der nationalen Handelsmesse gewählt. Die Teppichpreiserhöhungen, die wir implementiert haben, werden teilweise durch den nachlassenden Produkt-Mix ausgeglichen. Unsere kommerziellen Geschäfte haben sich im Quartal aufgrund neuer Produkteinführungen und Kanalsegmentierung verbessert. Unsere jüngsten Investitionen in moderne Laminat-Herstellungstechnologie ermöglichen es uns, unseren Markt zu expandieren und unseren Angebotsmix zu aktualisieren. Unsere LVT (Luxury Vinyl Tiles) wachsen weiterhin beträchtlich und wir haben ein komplettes Angebot mit unterschiedlichen Merkmalen unter unseren Hauptmarken. Wir haben Assets mit hohen Kosten ersetzt und konsolidieren fünf Betriebe und zwei Warenlager, was unsere Nebenkosten und Kostenstruktur reduzieren wird. Wir verbessern Planungsstrategien, erhöhen die Produktionsmenge und reduzieren Prozessvariationen, um diese Neuausrichtung zu ermöglichen.



In diesem Quartal stiegen die Umsätze in unserem Segment Flooring Rest of the World wie berichtet um 6,0 % und um 16 % auf einer beständigen Währungs- und Tagesbasis. Die operative Gewinnmarge des Segments betrug wie berichtet 14,5 % und 15,3 % auf einer bereinigten Basis aufgrund gesteigerten Volumens und niedrigerer Inflation, was teilweise durch Preis, Angebotsmix und Produktivität ausgeglichen wurde. Die Wirtschaften in Europa haben sich verlangsamt und üben Druck sowohl auf unsere Einnahmen als auch auf unsere Margen aus. Wir haben unsere Preise bei ausgewählten Produkten erhöht, um kontinuierliche Inflation und Währungsumstellungen auszugleichen. Das Segment wurde durch Einstiegskosten und Unterdeckung beeinträchtigt, da unser Betrieb für neue LVT, Vinyl-Folien, Laminate und Teppichfliesen erst anläuft. Bei den Laminaten haben wir den europäischen Markt mit unseren einzigartigen Technologien, die unsere Produkte zur bevorzugten Alternative zu Holz machen, an Leistung übertroffen. Wir haben unsere europäischen Laminat-Anlagen spezialisiert sodass sie entweder Luxus- oder Volumenprodukte herstellen, um Effizienz und Kosten zu verbessern. Unsere LVT-Herstellung hat sich bedeutend verbessert und wir führen straffere LVT-Kollektionen bei allen unseren Marken ein. Wir führen Änderungen an unserer Ausrüstung durch, um Prozesseinschränkungen aufzuheben, da sich die Durchsatzleistung verbessert hat. Unsere neue russische Anlage für Vinyl-Folie ist unserem Plan voraus, was sowohl Volumen als auch Erträge anbetrifft. Unsere Dämmungsergebnisse haben sich verbessert, da die Materialengpässe von letztem Jahr behoben und die Kosten gesunken sind. Unsere neue Teppichfliesen-Anlage in Belgien läuft gut und wir bauen weiterhin unseren spezifizierten Direktvertrieb aus. Die australischen und neuseeländischen Märkte stehen unter Druck, da die Wirtschaft und Immobilienverkäufe nachlassen. Wir erhöhen unsere Preise, um erhöhte Kosten durch die - in erster Linie - schwächere Landeswährung auszugleichen, indem wir teure Extrusion-Assets schließen und Garne aus unseren US-Betrieben und anderen Quellen liefern. Wir führen neue Teppichprodukte mit verbessertem Styling und verbesserter Leistung ein und erweitern unsere Kollektionen an harten Oberflächen, um unseren Anteil auf dem Bodenbelag-Markt auszuweiten.



Alle unserer Betriebe ergreifen Maßnahmen, um unsere Resultate zu verbessern, wobei die Konzentration auf der Verbesserung der LVT-Herstellung, der US-Teppich-Leistung, der Reaktion auf den Gegenwind im Keramiksegment und der zunehmenden Nutzung unserer neuen Investitionen liegt. In den USA begannen die Bodenbelag-Verkäufe schwächer, haben sich aber vor kurzem erholt. Außerhalb der USA haben die Märkte nachgegeben und wir passen uns je nach Bedarf an. Wir verbessern unsere Angebote, reduzieren unsere Kosten und führen neue Anlagen ein, um unser Portfolio zu erweitern - und das im gesamten Unternehmen. Wir setzen weiterhin Preiserhöhungen durch, um die Inflation auszugleichen und unsere Margen wiederherzustellen. Unsere LVT-Verkäufe steigen beträchtlich und wir nehmen Modifizierungen an unserer Ausrüstung vor, um in diesem Jahr Volumen und Produktivität zu steigern. Wir strukturieren unsere US-Teppich- und Laminat-Assets neu und richten unsere europäischen Keramik-Operationen neu aus, um Kosten und Ergebnisse zu verbessern. Unsere Übernahmen, die in unser Unternehmen integriert werden, wirken sich positiv auf unsere Resultate aus. Unter Berücksichtigung aller dieser Fakten beläuft sich unsere EPS-Schätzung für das zweite Quartal auf 2,81 bis 2,91 USD, ohne Einmalaufwendungen.



Wir investieren in neue Produkte und Geografien, um Wachstum voranzutreiben und unsere Organisation dabei zu stärken, ihre Geschäftsausübung zu verbessern. Wir unternehmen die notwendigen Schritte, um uns den gegenwärtigen Bedingungen anzupassen und langfristig größere Profitabilität zu liefern.

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume rund um die Welt verschönern. Mohawks vertikal integrierte Produktions- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein und Vinylbodenbelägen. Unsere branchenweit führenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marke von anderen am Markt unterscheiden und sämtlichen Anforderungen bei Umbaumaßnahmen und Neubauten entsprechen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und beinhalten unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. Im vergangenen Jahrzehnt hat Mohawk seine Geschäftstätigkeit transformiert und sich von einem amerikanischen Teppichhersteller zum größten Unternehmen für Bodenbeläge weltweit entwickelt, mit Geschäftstätigkeit in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.



Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorangegangen Paragraphen, insbesondere Erwartungen in Bezug auf künftige Leistung, Geschäftsperspektiven, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches sowie diejenigen, die Wörter enthalten wie "könnte?, "sollte?, "glaubt?, "antizipiert", "erwartet? und "schätzt? oder ähnliche Ausdrücke, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar." In Bezug auf diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz eines "sicheren Hafens? für zukunftsweisende Aussagen, so wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann keine Versicherung geben, dass die zukunftsgerichteten Aussagen zutreffen werden, da sie auf zahlreichen Annahmen gründen, die Risiken und Ungewissheiten mit einschließen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu beitragen, dass zukünftige Ergebnisse sich ändern; Konkurrenz; Inflation und Deflation bei Rohstoffen und anderen Input-Kosten; Inflation und Deflation auf Verbrauchermärkten; Energiekosten und Vertrieb; Zeitpunkt und Höhe des Kapitalaufwands; Implementierung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Firmenwertabschreibungen; Integration von Akquisitionen; internationale Operationen; Einführung neuer Produkte; Steuern und Steuerreform; Rationalisierung von Operationen, Steuern und Steuerreform; Produkt- und sonstige Ansprüche; Gerichtsverfahren; und andere Risiken, die in Mohawks SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntgaben identifiziert wurden.

Telefonkonferenz Freitag, 26. April 2019, um 11:00 Uhr Eastern Time

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales $ 2,442,490 2,412,202 Cost of sales 1,817,563 1,707,510 Gross profit 624,927 704,692 Selling, general and administrative expenses 459,597 436,293 Operating income 165,330 268,399 Interest expense 10,473 7,528 Other expense, net (3,736 ) 3,998 Earnings before income taxes 158,593 256,873 Income tax expense 37,018 47,632 Net earnings including noncontrolling interest 121,575 209,241 Net income attributable to noncontrolling interest (10 ) 475 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 121,585 208,766 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.68 2.80 Weighted-average common shares outstanding - basic 72,342 74,453 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.67 2.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,646 74,929 Other Financial Information (Amounts in thousands) Depreciation and amortization $ 137,291 122,654 Capital expenditures $ 136,948 250,936 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) March 30, 2019 March 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 105,668 114,843 Receivables, net 1,743,581 1,689,912 Inventories 2,338,125 2,044,962 Prepaid expenses and other current assets 501,591 447,322 Total current assets 4,688,965 4,297,039 Property, plant and equipment, net 4,674,435 4,460,793 Right of use operating lease assets 320,800 - Goodwill 2,548,997 2,512,615 Intangible assets, net 950,564 899,989 Deferred income taxes and other non-current assets 421,314 389,936 Total assets $ 13,605,075 12,560,372 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,763,332 1,331,917 Accounts payable and accrued expenses 1,571,273 1,463,993 Current operating lease liabilities 99,642 - Total current liabilities 3,434,247 2,795,910 Long-term debt, less current portion 1,497,975 1,585,651 Non-current operating lease liabilities 227,595 - Deferred income taxes and other long-term liabilities 868,213 801,878 Total liabilities 6,028,030 5,183,439 Redeemable noncontrolling interest - 30,924 Total stockholders' equity 7,577,045 7,346,009 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,605,075 12,560,372 Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales: Global Ceramic $ 898,352 876,548 Flooring NA 921,980 950,358 Flooring ROW 622,158 585,296 Intersegment sales - - Consolidated net sales $ 2,442,490 2,412,202 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,335 113,417 Flooring NA 649 74,748 Flooring ROW 90,431 89,060 Corporate and intersegment eliminations (10,085 ) (8,826 ) Consolidated operating income $ 165,330 268,399 Assets: Global Ceramic $ 5,503,807 5,029,225 Flooring NA 4,020,336 3,847,555 Flooring ROW 3,799,591 3,410,958 Corporate and intersegment eliminations 281,341 272,634 Consolidated assets $ 13,605,075 12,560,372

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 121,585 208,766 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 22,104 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 2,552 1,354 Release of indemnification asset - 1,749 Income taxes - reversal of uncertain tax position - (1,749 ) Income taxes (9,152 ) (6,940 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 154,480 225,284 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.13 3.01 Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,646 74,929 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) March 30, 2019 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,763,332 Long-term debt, less current portion 1,497,975 Less: Cash and cash equivalents 105,668 Net Debt $ 3,155,639 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended June 30, 2018 September 29, 2018 December 31, 2018 March 30, 2019 March 30, 2019 Operating income $ 326,307 287,244 213,376 165,330 992,257 Other (expense) income (2,090 ) (706 ) (504 ) 3,736 436 Net (income) loss attributable to noncontrolling interest (959 ) (1,013 ) (704 ) 10 (2,666 ) Depreciation and amortization 127,048 132,972 139,092 137,291 536,403 EBITDA 450,306 418,497 351,260 306,367 1,526,430 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16,042 19,890 20,412 39,495 95,839 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 194 7,090 6,721 2,552 16,557 Release of indemnification asset - - 2,857 - 2,857 Adjusted EBITDA $ 466,542 445,477 381,250 348,414 1,641,683 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.9 Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales $ 2,442,490 2,412,202 Adjustment to net sales on constant shipping days 35,681 Adjustment to net sales on a constant exchange rate 73,145 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,551,316 2,412,202 Less: impact of acquisition volume (119,891 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,431,425 2,412,202 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales $ 898,352 876,548 Adjustment to net sales on constant shipping days 11,549 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 26,880 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 936,781 876,548 Less: impact of acquisition volume (50,996 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 885,785 876,548 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales $ 921,980 950,358 Adjustment to net sales on constant shipping days 14,635 - Segment net sales on constant shipping days $ 936,615 950,358 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW March 30, 2019 March 31, 2018 Net sales $ 622,158 585,296 Adjustment to net sales on constant shipping days 9,497 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 46,265 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 677,920 585,296 Less: impact of acquisition volume (68,895 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 609,025 585,296 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Gross Profit $ 624,927 704,692 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 35,602 14,498 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,354 Adjusted gross profit $ 663,081 720,544 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Selling, general and administrative expenses $ 459,597 436,293 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3,101 ) (7,606 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 456,496 428,687 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Operating income $ 165,330 268,399 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 38,703 22,104 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,354 Adjusted operating income $ 206,585 291,857 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic March 30, 2019 March 31, 2018 Operating income $ 84,335 113,417 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,263 3,561 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 204 - Adjusted segment operating income $ 89,802 116,978 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA March 30, 2019 March 31, 2018 Operating income $ 649 74,748 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,599 16,204 Adjusted segment operating income $ 31,248 90,952 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income and Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW March 30, 2019 March 31, 2018 Operating income $ 90,431 89,060 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,561 2,094 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,348 1,354 Adjusted segment operating income 95,340 92,508 Adjustment to operating income on a constant exchange rate 7,755 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 103,095 92,508 Reconciliation of Earnings including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Earnings before income taxes $ 158,593 256,873 Noncontrolling interests 10 (475 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,495 22,104 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 2,552 1,354 Release of indemnification asset - 1,749 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 200,650 281,605 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended March 30, 2019 March 31, 2018 Income tax expense $ 37,018 47,632 Income taxes - reversal of uncertain tax position - 1,749 Income tax effect of adjusting items 9,152 6,940 Adjusted income tax expense $ 46,170 56,321 Adjusted income tax rate 23.0 % 20.0 %

Das Unternehmen ergänzt seine verkürzten Konzernabschlüsse, die nach US-GAAP zusammengestellt und präsentiert werden, mit bestimmten Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission (SEC) gefordert, repräsentieren die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten direkt vergleichbaren US-GAAP-Finanzkennzahlen. Jede dieser oben dargestellten Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl in Betracht gezogen werden und kann nicht mit ähnlich betitelten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen abgestimmt werden, Investoren wie folgt helfen: Non-GAAP-Kennzahlen für Einnahmen helfen dabei, Wachstumstrends zu identifizieren und Einnahmen zwischen vergangenen und künftigen Zeiträumen zu vergleichen, und Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabilität helfen dabei, die langfristigen Profitabilitätstrends der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu verstehen und Gewinne zwischen vergangenen und künftigen Zeiträumen zu vergleichen.



Das Unternehmen schließt gewisse Posten von seinen Non-GAAP-Kennzahlen für Einnahmen aus, da diese Posten zwischen Zeiträumen enorm variieren und zugrundeliegende Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den Non-GAAP-Kennzahlen zu Einnahmen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Fremdwährungstransaktionen, Umwandlung und die Auswirkungen von Übernahmen.



Das Unternehmen schließt gewisse Posten von seinen Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabilität aus, da diese Posten unter Umständen nicht auf das wesentliche Betriebsergebnis schließen lassen oder nicht damit im Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabiliät des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Kosten für Umstrukturierung, Übernahme, Integration und Sonstiges, Unternehmenserwerben, einschließlch Aufwertung des Vorrats, Freigabe von Vermögenswert für Entschädigungsleistungen und die Umkehr von unsicheren Steuerpositionen.

