Wie haben sich eigentlich bei Tesla die Cash-Bestände im 1. Quartal 2019 entwickelt? Das relativ hohe Cash-Polster von ca. 3,69 Mrd. Dollar bei Tesla per Jahresende 2018 ist schließlich eine Stärke des Unternehmens. Und da zeigt der Blick auf die Zahlen per 31.3.2019, dass die Cash-Bestände auf rund 2,2 Mrd. Dollar gesunken sind. Ein Rückgang von rund 1,5 Mrd. Dollar, und das in nur drei Monaten! Was war da los, ist das ein Warnsignal? Dazu der Blick auf die Details der jüngst veröffentlichten ... (Peter Niedermeyer)

