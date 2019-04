Von Erich Schwartzel

LOS ANGELES (Dow Jones)--Das Superheldenepos "Avengers: Endgame" aus der Feder von Walt Disney schreibt Hollywood-Geschichte. Es ist der erste Streifen, der bei seinem Debüt an den weltweiten Kinokassen mehr als 1 Milliarde US-Dollar einspielte. Der Blockbuster der Marvel Studios, der sich besonders der Beliebtheit in den USA und in China erfreut, erlöste in den ersten fünf Tagen nach dem Start geschätzte 1,2 Milliarden Dollar. Allein in den Vereinigten Staaten und Kanada kam das Superhelden-Spektakel auf 350 Millionen Dollar. Damit toppte der Film bei den Einspielerlösen den bisherigen Rekordhalter "Avengers: Infinity War" um etwa 92 Millionen Dollar.

Endgame könnte sogar der umsatzstärkste Film aller Zeiten werden und den Rekord von "Avatar" in den Schatten stellen, der 2009 weltweit 2,79 Milliarden Dollar einbrachte. Nach nur fünf Tagen Veröffentlichung ist Endgame bereits die Nummer 18 der weltweiten Kinocharts. Endgame ist der letzte Teil der seit 2007 laufenden Filmreihe.

April 29, 2019

