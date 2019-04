Alle Aktionäre senkten am Freitag den Daumen, sowohl gegen Vorstand als auch Aufsichtsrat, aber niemand will den Chef entlasten, lediglich nicht entlasten. Was daraus wird, wird nun ebenfalls noch in diesem Jahr entschieden. Rund 56 Mrd. Euro an Wert sind verbrannt worden. Was muss Bayer tun, um wieder an die alte Größe heranzukommen? Es geht um satte 100 % bis zu den alten Rekordkursen von vor gut drei Jahren. Auch dies kann man zweigleisig fahren, entweder mit einem Aktienkauf (aber wo liegt der Kaufkurs? Und wo liegen die Zwischenstationen?) oder mit Call-Produkten, die sehr schwer einzuschätzen sind, weil der Nachrichtenstand über die Prozesslage in Sachen Glyphosat Unwägbarkeiten birgt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info