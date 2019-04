So heisst jetzt die Formel für beide Banken, die auf ihre Ehe verzichten müssen. Das ergibt zwei sehr unterschiedlche Wetten. In einem Falle um die Frage: Wer kauft mich? Und im anderen Falle: Wie komme ich alleine durch? Diese spannende Wette prägt die deutsche Börsenlandschaft über das ganze Jahr hinweg. Was sich daraus machen lässt, wird in unseren Briefen ausführlich diskutiert. Die Zwischengewinne für die heisseste Variante liegen immerhin schon bei gut 98 % in sechs Wochen.



