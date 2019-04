adesso erwirbt Mehrheitsbeteiligung an management systems GmbH DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme adesso erwirbt Mehrheitsbeteiligung an management systems GmbH 29.04.2019 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. adesso erwirbt Mehrheitsbeteiligung an management systems GmbH Der IT-Dienstleister adesso übernimmt 90 Prozent der Anteile an der management systems GmbH in Neumünster, einem führenden Anbieter von IT-Lösungen für die kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland. Das Unternehmen mit 70 Mitarbeitern erzielt einen Jahresumsatz von über 6 Mio. EUR bei einer Vorsteuerergebnismarge von rund 10 %. Der Kaufpreis für die Mehrheitsbeteiligung beträgt unter 5 Mio. EUR und wird aus vorhandener Liquidität finanziert. Mit dem aktuellen Investment baut adesso sein Portfolio im Geschäftsbereich Health weiter aus. Das Softwareunternehmen management systems (ms) entwickelt seit drei Jahrzehnten erfolgreich Abrechnungssysteme, die die Mehrheit der kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) in Deutschland nutzt. Bekanntestes Produkt ist das Kernsystem KVAI, das sämtliche Geschäftsvorgänge von der Verwaltung der Stammdaten über die Abrechnung bis hin zur Honorarberechnung der Vertragsärzte abbildet. Weitere Produkte aus dem KV-Segment, wie beispielsweise die Bedarfsplanung, die Praxisbörse oder die Arztauskunft, runden das Produktportfolio ab. Im Rahmen des Kaufvertrags erwirbt adesso 90 Prozent an der management systems GmbH. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Dr. Jens Finnern behält 10 Prozent am Unternehmen, dem er auch weiterhin als Geschäftsführer vorstehen wird. Finnern wird - neben seiner Geschäftsführertätigkeit bei management systems - zukünftig auch im adesso-Geschäftsbereich Health eine Führungsposition übernehmen und hier sein Netzwerk und seine profunde Branchenexpertise einbringen. Aktuell plant management systems die Modernisierung seines Kernsystems KVAI. Dieses soll auf eine neue Plattform befördert werden und unter der Bezeichnung KVAI Pro auf den Markt der kassenärztlichen Vereinigungen kommen. Dazu Jens Finnern, Geschäftsführer von management systems: "adesso ist mit seiner langjährigen Erfahrung im Health- und IT-Bereich ein idealer Partner, um ein ambitioniertes Projekt wie KVAI Pro erfolgreich mit umzusetzen. Die Modernisierung und Weiterentwicklung der bewährten Software auf Basis einer neuen Architektur wird die Kundenbeziehungen von adesso in der Verbindung zu den Leistungserbringern stärken." adesso ist seit vielen Jahren erfolgreich im Gesundheitswesen aktiv, auch bereits bei einigen kassenärztlichen Vereinigungen. Als Servicepartner zahlreicher Krankenkassen sowie der Medizinischen Dienste der Krankenkassen sowie von Unternehmen im Life-Science-Bereich profitiert adesso von der Ergänzung des Portfolios durch management systems, ihrem Mitarbeiterteam sowie zusätzlichen Kundenbeziehungen. Das seit 1987 bestehende IT-Unternehmen management systems mit Sitz in Neumünster bei Kiel gehörte zu 75 Prozent der Investmentgesellschaft Sauer Finance Holding GmbH und mit einem Anteil von 25 Prozent dem bisherigen Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Jens Finnern. Nach dem Einstieg von adesso wird das Unternehmen zukünftig als Beteiligungsgesellschaft unter dem Dach der adesso Group firmieren. adesso Group Die adesso Group ist mit über 3.200 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,5 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Spanien, Bulgarien, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 29.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5