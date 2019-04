Medienmitteilung

Terry Seremetis neuer Leiter der Geschäftseinheit Konsumgüter

Zürich, Schweiz, 29. April 2019 - DKSH gibt heute bekannt, dass Terry Seremetis per August 2019 als neuer Leiter die Führung der Geschäftseinheit Konsumgüter übernehmen wird. Terry wird aus Asien arbeiten, Mitglied der Geschäftsleitung von DKSH sein und an CEO Stefan P. Butz rapportieren.

Momentan führt Terry Seremetis bei Mars Wrigley als General Manager für Südostasien und den indischen Subkontinent das Süsswarengeschäft in 16 Ländern. Während seiner Zeit bei Mars war er führend in der Entwicklung des «Best Practice Distributor Management».

Davor war Terry Seremetis während rund 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei Konsumgüter-Herstellern tätig, in denen er Bereiche weiterentwickelt, Geschäftsmodelle verändert, Wachstum substantiell beschleunigt und Geschäfte in Turnaround-Situationen erfolgreich geleitet hat. Terry Seremetis is Australischer Staatsbürger und hält ein Diplom in Marketing der University of Technology in Sydney.

DKSH-CEO Stefan P. Butz kommentiert: "Wir freuen uns, mit Terry Seremetis den neuen Leiter für unsere Geschäftseinheit Konsumgüter gefunden zu haben. Terry verfügt über einen exzellenten Ruf in der Konsumgüterindustrie in Asien und kennt DKSH bereits gut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unter seiner Führung die Geschäftseinheit Konsumgüter wieder zu profitablem Wachstum zurückkehren wird."

Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Die Gruppe hilft anderen Unternehmen und Marken dabei, in den Sektoren Konsumgüter, Healthcare, Spezialrohstoffe und Technologie zu expandieren. DKSHs Dienstleistungsangebot umfasst Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb, Distribution und Logistik sowie Kundendienst. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 35 Märkten mit 33,000 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2018 einen Nettoumsatz von CHF 11.3 Milliarden. Als Schweizer Unternehmen mit langer Firmentradition seit 1865 ist DKSH tief im asiatischen Raum verwurzelt.

